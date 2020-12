La Fàbrica Vella de Sallent estrena una tarifa per a persones majors de 60 anys arxiu particular

L'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent manté la seva aposta per una programació escènica estable, però, davant la situació sanitària, aquest cop no presenten una oferta a sis mesos vista, com era habitual, sinó que l'han dividit per trimestres. «Malgrat tot és molt incert, com tots els teatres estan fent, no desistim de seguir oferint espectacles de tota mena, doncs volem que la gent tingui ganes i il·lusió per venir. Hem d'aprendre a fer-nos tots plegats responsables i confiar en el públic i en els espais», destaca Ruth Matamala, responsable de la programació d'un equipament cultural que, amb la reducció de la capacitat al 50%, encara pot encabir 250 persones. «Som un teatre molt gran, i aquesta xifra no està gens malament, perquè ja la voldríem assolir sempre», apunta.

Tot i que des de la seva posada en marxa el setembre del 2017, l'Espai Cultural Fàbrica Vella ja ha apostat sempre per uns preus molt populars, en aquesta nova temporada s'estrenarà la tarifa +60 per a persones de 60 anys en amunt, la qual cosa farà de les entrades mai costin més de 10 euros a partir d'aquesta edat. En paraules de Matamala, aquesta tarifa s'ha creat «per tal d'incentivar que les persones grans no es quedin sempre a casa i tinguin algun motiu per distreure's de tanta tristor».

L'altra novetat és que s'ha canviat la plataforma de venda entrades a través d'Internet. Ara ja no es fa a través de Codetickets sinó que s'ha habilitat la pàgina web fabricavella.sallent.cat, on es pot trobar tota la programació, fins i tot distribuïda per gènere: música, teatre, familiar, Dijous Diví o Cicle Gaudí.

La nova programació ofereix tres obres de teatre (Alguns dies d'ahir, del dramaturg Jordi Casanovas, que el passat 4 de desembre va omplir la Fàbrica Vella amb l'estrena de Sopar amb batalla; El silenci des telers i Strawberry Frapuccino, adreçada al públic jove) i dos espectacles musicals de proximitat (el concert de Carles Cases ja s'havia d'haver fet al novembre i l'espectacle bagenc hUmAns només s'ha pogut estrenar a Artés). Però s'ha tingut també especial cura de programar un espectacle familiar cada mes (En Patufet (i els seus pares), Reach Up High i Per un instant), així com un concert del Dijous Divins i una pel·lícula del Cicle Gaudí. I cal tenir en compte que les projeccions del Cicle Gaudí, s'han traslladat de dijous a dissabte, per mirar d'ampliar el públic.