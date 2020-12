L'Arxiu Comarcal del Bages incorpora el fons documental de l'estudiós manresà Francesc Villegas i Martínez

L'estudiós i col·leccionista manresà Francesc Villegas i Martínez ha donat el seu fons personal a la Generalitat de Catalunya perquè es conservi i es pugui consultar a l'Arxiu Comarcal del Bages. El fons està format per una gran quantitat de documents, impresos, fotografies i llibres sobre art, geografia i història de Manresa, el Bages i Catalunya en general. En total, el fons consta de més 300 metres lineals de documentació, fotografies, postals, llibres i opuscles. Villegas és membre actiu de diverses entitats culturals del Bages i, fruit d'aquesta vinculació, ha publicat diversos llibres i opuscles i ha col·laborat en publicacions, periòdics i revistes d'arreu de Catalunya.

El fons està format, principalment, per dossiers temàtics, en alguns casos molt exhaustius, amb documentació diversa sobre poblacions, monuments, institucions, personatges, toponímia, esglésies i capelles, edificis singulars, festes, tradicions, entitats, empreses, fets d'història local, etc., de Manresa i dels altres municipis del Bages i de les comarques properes. Dins de cadascun dels dossiers s'hi poden trobar documents manuscrits o mecanoscrits, impresos, fulletons, programes d'actes i de festes, separates, retalls de premsa, opuscles, fotografies, postals, etc. A banda d'unes 10.000 fotografies relatives a Manresa i el Bages.

També destaquen les importants col·leccions de goigs, postals, cartells i altres impresos d'arreu de Catalunya, així com una biblioteca de monografies locals d'història, art, biografies i monuments dels Països Catalans formada per uns 30.000 llibres i opuscles.

En conjunt, es tracta d'un important volum documental i bibliogràfic de més de 300 metres lineals de prestatgeria amb documents, fotografies, llibres i opuscles. Amb el seu ingrés, el fons Francesc Villegas i Martínez s'afegeix al més de 350 fons que en aquest moment ja es conserven a l'Arxiu Comarcal del Bages, dels quals més d'un centenar són de persones i de famílies de la comarca.