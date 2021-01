El concert d'una banda valenta

«Hem estat valents perquè tot el repertori que presentarem divendres és nou, no l'hem tocat mai». El navarclí Dídac Mirallas Vila (1976), director de la Banda de la Unió Musical del Bages (UMB), que portarà la batuta del tradicional -i esperat- concert de Cap d'Any al teatre Kursaal de Manresa per tercer any consecutiu, explicava que malgrat tots els entrebancs provocats per les restriccions de la covid, la formació ha treballat de valent per oferir un recital pensat perquè «el públic gaudeixi, perquè surti amb un somriure, perquè desconnecti».

I no ha estat fàcil perquè els assajos -amb canvis de dies i d'hores- s'han vist afectats pel toc de queda i pel confinament perimetral: «no tothom ha pogut venir sempre», remarca. Sabien que el més senzill hagués estat tibar de repertori sabut. És el que han fet altres bandes. Però ells van decidir que el primer dia de l'any havia de ser, també, un dia d'estrena. La seixantena de músics que integren la formació, que el 2021 celebrarà 25 anys, fa un parell de mesos i mig que traginen amunt i avall les partitures de Cap d'Any.

Tenen coll avall que no serà un concert com els de sempre. Han exhaurit entrades però enguany no podran ser els 800 espectadors els que omplin la sala, sinó la meitat; i el recital tampoc no tindrà la durada habitual. No hi haurà mitja part, explica Mirallas, i les primeres peces serviran, explica, «d'introducció, una música descriptiva que va directa al cor». Després arribarà «el repertori més nadalenc, els valsos i les polques». Per segon any consecutiu, el concert de Cap d'Any tindrà la col·laboració en tres temes de l'Escola Municipal de Dansa de Moia Somnis, dirigida per Maite Guerrero.

Professor de clarinet i saxo i director de la Banda Jove de l'Escola Municipal de Música d'Artés, Mirallas està vinculat a la Banda de la UMB des de pràcticament els inicis. Actualment, dirigeix una formació amb integrants que van dels 13 als 70 anys, amb anades i vingudes de músics, sobretot en edats adolescents, quan «marxen a la universitat. Som una banda amateur i tenim les portes obertes a tothom». L'únic requisit?. Un nivell mínim.

Avui faran un assaig general al teatre -músics i ballarins- i el mateix dia 1, la prova acústica per deixar-ho tot a punt. Tornen a actuar amb entrades exhaurides -com és costum- i això, diu Mirallas, és un «gran elogi per a la banda». S'havien plantejat fer alguna peça relacionada amb la covid però van decidir prioritzar que el públic, durant l'hora i mitja de música, «pensés en altres coses». En un any nou, per exemple.



Concert de Cap d'Any. Divendres, 1 de gener, a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa, a les 19h. Entrades exhaurides.