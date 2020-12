L'Arxiu Comarcal del Bages rep l'important fons de l'estudiós Francesc Villegas

L'estudiós i col·leccionista manresà Francesc Villegas i Martínez (Manresa, 1944) ha fet donació del seu important fons personal a la Generalitat de Catalunya per tal que es conservi i es pugui consultar a l'Arxiu Comarcal del Bages. El voluminós arxiu de l'estudiós manresà està format per més de 300 metres lineals de prestatgeria que inclou uns 30.500 llibres, unes 10.000 fotografies, unes 24.000 postals, 522 capses i 25 carpetes amb documentació bibliogràfica i gràfica sobre art, geografia i història de Manresa, el Bages i Catalunya en general.

El fons està format principalment per dossiers temàtics, en alguns casos molt exhaustius, amb documentació diversa sobre poblacions, monuments, institucions, personatges, toponímia, esglésies i capelles, edificis singulars, festes, tradicions, entitats, empreses, fets d'història local de Manresa i dels altres municipis del Bages i de les comarques properes. Dins de cadascun dels dossiers s'hi poden trobar documents manuscrits o mecanoscrits, impresos, fulletons, programes d'actes i de festes, separates, retalls de premsa, opuscles, fotografies, postals... A banda d'unes 10.000 fotografies relatives a Manresa i el Bages, també cal destacar les importants col·leccions de goigs, postals, cartells i altres impresos d'arreu de Catalunya, així com una biblioteca de monografies locals d'història, art, biografies i monuments dels Països Catalans formada per uns 30.000 llibres i opuscles.

En conjunt, es tracta d'un important volum documental i bibliogràfic de més de 300 metres lineals de prestatgeria amb documents, fotografies, llibres i opuscles de gran interès que esdevindran una font molt útil per a la recerca i els estudis d'àmbit local. Amb el seu ingrés, el fons Francesc Villegas i Martínez s'afegeix al més de 350 fons que en aquest moment ja es conserven a l'Arxiu Comarcal del Bages, dels quals més d'un centenar són de persones i de famílies de la comarca.

La formalització de la cessió es va fer dimecres a la tarda, a la seu central del Departament de Cultura, en un acte presidit per la seva consellera, Àngels Ponsa, amb la presència del mateix Francesc Villegas , la directora general de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar; el director de l'Arxiu Comarcal del Bages, Marc Torras; la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo; el vicepresident primer del Consell Comarcal del Bagès, Eloi Hernández; el director del SSTT de Cultura a la Catalunya Central, Lluís Cerarols, i el cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals, Enric Cobo.

Francesc Villegas i Martínez és membre actiu de diverses entitats culturals de la comarca del Bages (Amics de l'Art Romànic, Centre d'Estudis del Bages, Centre Excursionista de la Comarca de Bages, Grup Pessebrista, entre d'altres). Fruit d'aquesta vinculació amb entitats i de les seves inquietuds com a estudiós, ha publicat diversos llibres i opuscles i ha col·laborat en altres publicacions, periòdics i revistes d'arreu de Catalunya. Bona part de la informació i de les dades utilitzades per a l'elaboració dels seus treballs han sortit de la documentació i biblioteca que ha anat recollint al llarg del temps i que ara lliura a la Generalitat de Catalunya.