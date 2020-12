La Manresa de cinema protagonitza el calendari de l'Ajuntament per celebrar el 60è aniversari de «Plácido»

El calendari, editat anualment per l'Ajuntament de Manresa, es dedica al cinema amb motiu dels 60 anys del rodatge de "Plàcido" a la nostra ciutat i per mostrar com, en els darrers anys, Manresa ha anat esdevenint escenari de serials de televisió, pel·lícules, anuncis i altres produccions audiovisuals que l'han convertit en una autèntica ciutat-plató. Ciutat també de sales com el Kursaal, l'Olympia o la Sala Loyola, Manresa compta també amb una entitat fonamental en la difusió cinematogràfica, el Cine Club Manresa, amb 65 anys d'història. La portada del calendari, un moment del rodatge de la sèrie "Hache" de Netflix, al Passeig Pere III, la signa el fotògraf d'aquest diari, Oscar Bayona.

El calendari s'ha fet gràcies a la participació de l'Arxiu Comarcal del Bages, Arxiu Joan Soler, Arxiu Cine Club Manresa, Arxiu Regió7 (Jordi Serarols, Josep Rojas, Mireia Arso, Oscar Bayona, Salvador Redó), Arxiu ZeroZeroprod, Productora Ikiru Films SL (Quim Vives), Atresmedia SL, Arxiu El Pou de la Gallina (Francesc Rubí), Aleix Farrés i Daniel Escalé

En ple franquisme, Manresa va viatjar a les pantalles d'arreu del món pel fet d'haver estat escenari de "Plácido", una de les obres fonamentals de Luis García Berlanga (1921-2010) que va estar nominada als Òscar com a millor pel·lícula de parla no anglesa. El 27 de febrer del 1961, Berlanga i el seu equip arribaven a Manresa per iniciar un rodatge que es perllongaria durant set setmanes. Les inoblidables imatges del rodatge de "Plácido mostren diversos carrers i places del Centre Històric de Manresa atapeïts de gent, ja que molts manresans i manresanes van fer d'extres o fins i tot van interpretar petits papers a la pel·lícula.

Des d'aquella experiència, la ciutat de Manresa s'ha anat fent un espai destacat com a escenari per a serials de televisió, pel·lícules, anuncis i altres produccions audiovisuals a través de la Manresa Film Office de l'Ajuntament de Manresa. Un dels projectes que recentment ha generat més transcendència ha estat el rodatge de la sèrie de Netflix "Hache", amb escenes al passeig de Manresa (davant del Casino, on es va instal·lar el bar Alabatros, centre de la trama), a l'Anònima, a la fàbrica de la Pirelli, a la Sèquia de Manresa i en diversos indrets del Centre Històric i de barris de la ciutat.

Aquest 2020, la ciutat també ha estat l'escenari de "Las leyes de la frontera", del director Daniel Monzón, i en els darrers anys també han passat per Manresa directors com Jorge Torregrossa, Rodrigo Cortés, Daniel Benmayor o Jaume Balagueró.

En el 125è aniversari de la primera projecció de cinema, amb el cinematògraf dels germans Lumière, Manresa dedica el calendari d'aquest 2021 al cinema. Es pot recollir gratuïtament a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) i a l'Oficina de Turisme. També se n'han distribuït a les residències i llars d'avis durant aquestes festes de Nadal.