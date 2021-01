Un quartet de luxe per fer gaudir el públic amb el jazz

El concert Amb cos i ànima aplegarà diumenge (18 h) al Centru de Cabrianes un quartet de luxe format per Manel Camp (piano), Gemma Abrié (veu), JordiCamp (contrabaix) i Lluís Ribalta (piano). Serà l'estrena d'un projecte que neix amb la voluntat de fer gaudir del jazz un públic ben ampli, des de l'expert a l'aficionat, i fins i tot als oients que fan una primera aproximació al gènere.

El mateix títol del concert ja neix d'un conegut estàndard, Body and soul, de Johnny Green. De fet, la primera part del repertori és un homenatge a Thelonius Monk, amb set peces de les més reconegudes del pianista nord-americà. I, a la segona part, han escollit una sèrie d'obres d'entre les preferides de la cantant i del pianista, que van des de My baby just care for me, que es va popularitzar en la versió que en va fer Nina Simone; fins al tema de creació Place to be de la sorprenent pianista japonesa Hiromi Uehara.

El bateria Lluís Ribalta, que precisament és veí de Cabrianes, reconeix que «un gènere com el jazz a vegades fa tirar enrera el públic, però penso que aquest projecte és molt assequible per a tot tipus de públic, i la veu càlida de la Gemma li dóna un plus. Alguns temes són més coneguts i altres potser no tant, però intentem transmetre'ls tots amb gran sinceritat, amb l'objectiu que agradin als espectadors».

Ribalta assegura que mai ha fet propostes per actuar al Centru de Cabrianes «perquè, sent del poble, no hi hagi suspicàcies», però que els responsables de l'equipament cultural, liderats per Benjamí Oller, «sempre em van al darrera i ara crec que aquest projecte encaixa amb un espai que s'utilitza moltíssim. La setmana passada es va omplir [amb un màxim de 100 localitats, i separació per grups bombolla] amb l'obra de teatre del Marcel Tomàs, i el públic estava encantadíssim. Justament ara val la pena posar en valor els equipaments petits, perquè és el moment que la gent s'adoni del què té al costat de casa».

Amb cos i ànima deriva d'un repertori d'estàndards de jazz que ja compartien Manel Camp i Gemma Abrié, «i que ja feia temps que volien fer amb un grup d'instrumentistes. És un muntatge familiar, fet amb molta estima, perquè tota la vida hem estat treballant junts». Aquesta setmana, com que Manel Camp, que viu a Mallorca, s'ha estat a Manresa, «hem aprofitat per acabar de donar forma al repertori, que poc o molt tots coneixem i del que es tracta és de donar-li un caire personal. L'avantatge és que som un conjunt que tots ens coneixem molt i això ens estalvia feina, perquè ens entenem amb la mirada». La voluntat és que el muntatge tingui continuïtat, «però tal com estan les coses és molt complicat».

Uns músics que s'entenen amb la mirada

Manel Camp, pianista i compositor, va coincidir amb el seu germà Jordi, que tocava el baix, a Fusioon, banda manresana que va liderar el rock progressiu estatal als anys 70. Posteriorment, els dos germans van formar un trio jazzístic, sorgit de l'Esclat, que incorporava el bateria Lluís Ribalta. El Manel Camp Trio va culminar amb una gravació de temes propis el 1985. El compositor ha comptat amb Ribalta en altres formacions, com el Manel Camp Quartet, amb el qual van enregistrar discos com Tangram (2010). Els dos germans es van estrenar com a duet el març passat, al festival manresà Vermell Jazz. Manel Camp i la cantant Gemma Abrié es van conèixer que ella va entrar com a estudiant a l'ESMUC, quan ell era el cap de departament de Música Moderna i Jazz. Han compartit projectes com Zefiro Torna i Jazzcàntic, que barregen la música antiga amb el jazz.



L'espectacle «Amb cos i ànima» es podrà veure a El Centru de Cabrianes, diumenge a les 18h. Entrades a 10 euros, venda anticipada a Cal Serra.