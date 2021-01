El calendari de l'Ajuntament mostra la Manresa de cinema

El calendari que edita anualment l'Ajuntament de Manresa es dedica aquest 2021 al cinema amb motiu dels 60 anys del rodatge de Plácido a la ciutat i per mostrar com, en els darrers anys, Manresa ha esdevingut escenari de serials de televisió, pel·lícules, anuncis i produccions audiovisuals. Ciutat d'antigues sales com el Kursaal, l'Olympia i Loyola, Manresa també té una entitat fonamental en la difusió cinematogràfica, el Cine Club Manresa, amb 65 anys d'història. La portada del calendari, que reflecteix un moment del rodatge de la sèrie Hache de Netflix al passeig de Pere III, la signa el fotògraf d'aquest diari, Oscar Bayona.

De fet, el calendari s'ha fet gràcies a la participació de l'Arxiu Comarcal del Bages, Arxiu Joan Soler, Arxiu Cine Club Manresa, Arxiu ZeroZeroprod, Productora Ikiru Films SL (Quim Vives), Atresmedia SL, Arxiu El Pou de la Gallina (Francesc Rubí), Aleix Farrés i Daniel Escalé i Arxiu Regió7, amb imatges dels fotògrafs Jordi Serarols, Josep Rojas, Mireia Arso, Oscar Bayona i Salvador Redó.

El 27 de febrer del 1961, Berlanga i el seu equip arribaven a Manresa per iniciar un rodatge que faria que Manresa viatgés a les pantalles d'arreu del món com a escenari d'una de les obres fonamentals de Berlanga (1921-2010) .

El calendari es pot recollir gratuïtament a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) i a l'Oficina de Turisme. També s'han distribuït calendaris a les residències i llars d'avis.