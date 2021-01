A Manresa, la Marxa Radetzky s'aplaudeix

El concert de cada 1 de gener a Viena s'ha convertit en la manera com milions de persones de tot el món comencen l'any. L'esdeveniment s'ha anat fent des del 1939, quan va néixer com a acte de propaganda nazi. La peça estrella és la marxa que Johann Strauss pare va dedicar al mariscal Joseph Radetzky per les seves victòries militars. Ahir al matí va sonar a Viena, però en un auditori buit i sense aplaudiments. A Manresa va sonar-hi al vespre, però acompanyada pel públic.

Al teatre Kursaal hi havia tantes ganes d'aplaudir que ho van fer abans del compte i tot. El director de la Banda de la Unió Musical del Bages, Dídac Mirallas, va haver de dirigir a la vegada la platea i la cinquantena de músics.

Va ser en el concert d'Any Nou que ja porta 24 edicions a Manresa. Primer va ser al teatre Conservatori i, més recentment, al Kursaal. Aquest any el repertori estava renovat, però la Marxa Radetzky va tornar a ser el bis.

Qui també va repetir va ser el compositor holandès Jacob de Haan, de qui en van interpretar les peces River City i Oregon.

«És música descriptiva», deia per introduir-les Mireia Subirana, que va presentar el concert.

Com que no es va poder repartir el programa de mà, Subirana va anar introduint amb to pedagògic la desena de peces.

Tothom portava mascareta, també les joves ballarines de l'Escola Municipal de Dansa de Moià Somnis. Els únics que van anar amb la cara descoberta van ser els instrumentistes de vent.

Entre el públic també mascaretes, mans netes amb gel hidroalcohòlic i el 50% d'aforament. Per això va sorprendre quan, al final del concert, la presentadora va fer dos petons al director quan li va entregar un ram de flors.

«Som parella! És legal», va dir de seguida per esvair dubtes.

La novetat més destacada d'aquest any va ser la incorporació d'una peça escrita per una dona. El programa se sol centrar sempre només en compositors. Va ser amb el medley Christmas on the Rock de l'holandesa Suzanne Welters.

«Ha estat un concert molt complicat. Hem pogut assajar poquet, així que gràcies de tot cor als músics pel seu treball», va dir el director, Dídac Mirallas.

Malgrat els rigors covidians, el públic també va riure quan la banda va fer sonar com a instruments uns martells i unes culleres fent dringar una ampolla de cava... La van obrir i el tap va tocar el sostre. El brindis va ser pel 2021.