L'editorial Farell publica quatre novetats sobre el patrimoni etnogràfic i natural

No ha estat un any fàcil per al sector editorial, però l'editorial Farell ha pogut continuar l'activitat amb llibres que conviden a conèixer el patrimoni natural i etnogràfic del país. En les darreres setmanes, el segell de Sant Vicenç de Castellet ha publicat quatre treballs rellevants que aprofundeixen en les esmentades temàtiques. Pòquer de llibres amb un interès que transcendeix qualsevol època de l'any però amb els quals Farell s'ha fet un lloc en la campanya de Nadal i de Reis.

Els quatre nous títols de Farell són Plantes medicinals de Catalunya, Les Espècies, Els secrets de la ratafia i El Tió de Nadal. Publicats durant els mesos de tardor, el seu interès farà que s'afegeixin ben aviat a la campanya de Sant Jordi.

El llibre Plantes medicinals de Catalunya és fruit d'un projecte de gran envergadura, la investigació que porta a terme el grup de recerca en etnobotànica de la Universitat de Barcelona i l'Institut Botànic de Barcelona i que es pot anar seguint a la pàgina web www.etnobiofic.cat. Obra d'Ugo d'Ambrosio, Teresa Garnatje, Airy Gras, Montserrat Parada i Joan Vallès, en aquesta obra es recull el treball realitzat des de fa anys en els territoris de parla catalana i en el qual només es té en compte el que s'ha recollit de primera mà. El grup ha tingut la col·laboració de 2.600 informants arreu del territori.

Un altre dels títols publicats per Farell és Les Espècies, que porta el suggeridor subtítol Cuina de les Sensacions. El cuiner David Solé fa en aquest volum un recorregut pel vincle que uneix els humans i les espècies que des de l'antiguitat han fet servir per condimentar els seus plats. Saber combinar els productes per donar-los un sabor i una textura pròpies és tot un art que l'autor convida a practicar.

Seguint en el terreny dels plaers que ens proporciona la gastronomia, Pep Escudero signa Els secrets de la ratafia. Ingredients, elaboració i ratafies. Qui vulgui endinsar-se en l'elaboració d'aquest preuat beuratge, pot seguir els consells i les indicacions d'aquest enginyer tècnic agrícola que debuta com a autor d'un llibre, tot i que ha participat en la redacció de capítols sobre la vitivinicultura en projectes com la Bullipèdia. El treball d'Escudero també exposa algunes de les referències històriques de la ratafia.

Farell també ha tret al mercat el llibre El Tió de Nadal. Orígens i tradició, escrit pel gestor i antropòleg Pep Fornés, que fins fa poc va dirigir el Museu Etnològic i de Cultures del Món. En aquest treball s'estudia quins són els orígens del tió de Nadal i com es viu la tradició en diferents comarques del país. Un ritual i una festa compartida pels catalans que té al darrere un recorregut antropològic i etnogràfic.