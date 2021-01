La poesia agafa pesen els darrers títols que edita Adesiara

La poesia pren un paper destacat en les novetats d'Adesiara amb Percy Bysshe Shelley, Lewis Carroll i la lírica xinesa. Entre les novetats del segell de Martorell també hi trobem un volum de teatre de Frederic Soler, una reflexió humanista del segle XV i una novel·la sobre una família de 12 germans.

La tensió entre la imaginació poètica i la raó és l'eix sobre el qual pivota la reflexió de Percy Bysshe Shelley (1792-1822), representant de la segona generació de romàntics anglesos amb Keats i Byron. «La poesia, en un sentit general, es pot definir com ´l'expressió de la imaginació', i és connata a l'origen de l'home», afirma. En aquesta Defensa de la poesia, que veu la llum per primer cop en català en traducció de Marta Pera, l'autor proporciona al lector motius més que suficients per valorar l'art poètica com una font tant de saviesa com de plaer.

Sam Abrams és el responsable de l'edició de L'aire daurat / Com un núvol lleuger (Interpretacions de poesia xinesa), un volum que aplega dos reculls amb les mirades que Marià Manent (1898-1988) va fer de grans clàssics de la poesia xinesa. Adesiara els aplega per primer cop en un sol volum que permet descobrir «els grans dots de crític i lector de poesia de Marià Manent», diu Abrams.

Miquel Àngel Llauger tradueix La cacera del Sauró, de Lewis Carroll (1832-1898), considerada la gran obra en vers de l'autor d'Alícia al país de les meravelles. Els protagonistes fan una expedició per caçar una criatura estranya anomenada Sauró. En to de comèdia, l'obra és un joc lingüístic i una paròdia dels poemes èpics.

A Lo ferrer de tall, Frederic Soler (1839-1895), àlies Serafí Pitarra, presenta el contrast entre la vida frívola de la noblesa i l'ètica del treball. Aquesta peça, que Adesiara publica respectant el text publicat en vida de l'autor, «és una de les mostres més reeixides del model de drama proposat per Soler just en el període més fecund de la seva producció», afirma Ramon Bacardit en la introducció.

Poggio Bracciolini (1380-1459) es va preguntar ¿Convé que un home vell es casi?, títol d'un text del 1436 que ara Adesiara ens fa arribar en traducció de Susanna Allés i Ignasi Mascaró. L'autor es va casar quan tenia 56 anys amb una noia de 18, i es va qüestionar en forma de diàleg si la seva acció era adequada o no ho era.

La dotzena, a més bon preu, que per primera vegada podem llegir en català traduïda per Joaquim Mallafré, explica en to còmic com els enginyers Frank G. Gilbreth i Lillian Moller van aplicar als seus dotze fills els sistemes d'organització que creaven per augmentar la productivitat industrial. Frank B. Gilbreth Jr. (1911-2001) i Ernestine Gilbreth Carey (1908-2006) en són els autors.