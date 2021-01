Cabrianes vibra al ritme de jazz en l'última estrena de Manel Camp

El Centru de Cabrianes va estrenar ahir aquest 2021 amb un concert de luxe que va fer vibrar de valent el públic assistent des del principi i fins al final, quan hi va haver uns llargs i sentits aplaudiments.

Amb una capacitat restringida a un màxim de 100 persones, que es van repartir en bombolles per la platea, el concert va començar amb una aplaudida introducció amb Manel Camp –piano–, Jordi Camp –contrabaix– i Lluís Ribalta –bateria– a l'escenari. I just després d'aquests primers aplaudiments, Manel Camp agafava el micròfon per donar les gràcies al públic per «haver vingut i donar suport a la cultura» per un concert que suposava l'inici d'un projecte que han engegat amb «molta il·lusió». Es tracta d'Amb cos i ànima i el mateix Camp ja avançava des de l'escenari que no comptarien amb el repertori que fan habitualment sinó que havien agafat clàssics del jazz amb «la idea d'apropar-lo al màxim de gent possible amb un format intimista». I llavors sí, la veu i quarta integrant de la formació, Gemma Abrié, sortia a l'escenari. I després d'agrair –tal com va fer repetidament al llarg de tot el concert– la presència del públic a la sala per posar rumb al segon tema de la tarda.

La primera part del repertori va ser un homenatge a Thelonius Monk amb la interpretració de temes com In Walked Bud, o Blue Monk, del qual ahir se'n va interpretar una versió traduïda al català. En aquesta primera part, Alié fins i tot es va atrevir a agafar el contrabaix –que durant la resta del concert va estar en mans de Jordi Camp– i quedar-se sola a l'escenari amb Manel Camp –al piano– per interpretar una de les peces.

Tot seguit, però, Jordi Camp i Lluís Ribalta van tornar a l'escenari del Centru per seguir amb el concert. I amb els quatre intèrprets dalt de l'escenari també hi va haver temps per l'anècdota del concert. Els tres músics es van disposar a interpretar una cançó mentre que Abrié es disposava a cantar-ne una altra. Després de la parada tècnica preceptiva, els quatre van tornar a anar a la una i van tancar la primera part del concert on també es van interpretar peces com Around Mgninght i Rhythm a ning.

I va arribar la segona part del concert. La primera de les cançons que va sonar des de l'escenari va ser Somewehere, una de les cançons del musical The West side History i després d'un altre sentit aplaudiment, Abrié anunciava ja l'última cançó de la tarda: My baby just care for me. Va ser però, un petit ensurt perquè just després de saludar, el quartet va continuar a l'escenari per interpretar una de les nadales més clàssiques: Les 12 van tocant amb l'acompanyament del públic. I just abans del comiat definitiu encara hi va haver temps per una última interpretació, la de Like somenone in love.