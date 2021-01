Montse Ayats deixa la presidència d'editors.cat havent «consolidat» la Setmana del Llibre en Català

Montse Ayats, fins ara presidenta d'editors.cat, explica que durant la seva presidència han "consolidat" la Setmana del Llibre en Català, han situat editors.cat en el panorama social, cultural i polític català i han "millorat" la comunicació amb els editors. En declaracions a l'ACN, Ayats celebra que la venda de llibres en català a Catalunya s'acosti al 50%, quan anys enrere només un de cada quatre llibres venuts era en català i tres en castellà. Ayats ha deixat la presidència després de cinc anys i n'ha assumit el càrrec qui era vicepresident primer de la junta, Joan Sala. Entre els objectius, definir la Setmana del Llibre del futur i convocar el concurs pel seu muntatge i fer front a les conseqüències pel sector per la covid-19.

Ayats feia cinc anys que estava al capdavant d'editors.cat, dos del mandat anterior i tres de l'actual, amb una feina intensa, però a partir del març amb la pandèmia de la covid-19 l'activitat ha estat "frenètica" i "era cada cop més difícil tirar endavant Eumo". Hi ha una Junta, reconeix, però s'hi ha d'estar a sobre, amb molts temes i qüestions sobre la taula. "Estirar Eumo i l'associació era inviable", ha admès. Al juliol, es va plantejar que hi havia dues opcions: avançar eleccions a la junta d'editors.cat o que Joan Sala, el vicepresident de l'associació, assumís durant un any la presidència. Sala va acceptar la proposta i va assumir el càrrec el passat 1 de gener.

De la seva etapa a la presidència, explica que l'Associació es deu als editors i associats i durant aquests anys han millorat la comunicació amb ells i la transparència. La segona cosa important, desgrana, és que s'ha "consolidat" la Setmana del Llibre. "Fa vuit anys estava tot per fer i discutíem pel seu futur". Creu que l'objectiu de l'Associació ha de ser treballar perquè els associats vagin millor i la Setmana són deu dies que serveixen per valorar l'edició en català i donar conèixer a editors i autors.

El tercer objectiu que s'ha aconseguit, afirma, és situar editors.cat en el panorama social, cultural i polític català. "És una manera de reconèixer la feina dels editors en català i que ens tinguin en compte. Hem passat a formar part de la vida social i cultural i això és per fer visible la feina dels editors".

Un altre factor, diu, és el diàleg amb l'administració per aconseguir recursos. "Tenim clar que no som ni volem ser un sector subvencionat, però sí que ho necessitem tenint en compte el panorama editorial. Al país hi ha dues llengües, i una és molt més forta i amb més parlants i el català necessita suport per tirar endavant".

De la situació del sector editorial en català, creu que és interessant veure la quantitat de segells que han aparegut durant aquests anys i aquests segells, indica, volen dir "diversitat i una oferta plural i fa que més lectors es puguin engrescar a llegir en català". Per això, considera que s'ha de treballar col·lectivament per veure com es manté i com creix.

Sobre la covid-19 i les seves conseqüències, reconeix que a l'inici va generar "desconcert" i ningú sabia què fer ni cap on tirar, però, assegura, han estat capaços de "reconduir calendaris", buscar sortides, inventar-se el 23 de juliol, entre altres accions. "Estem acostumats a remar sempre que hi ha dificultats busquem solucions i cadascú s'ha espavilat".

Català

Pel que fa a la situació del català, durant la seva presidència a editors.cat, Ayats creu que ha anat millorant gràcies a la voluntat dels editors i dels creadors. "Un dels elements interessants és la qualitat i la diversitat de la gent que crea i escriu". La fins ara presidenta afirma que si mira cinc anys enrere, tres de cada quatre de llibres que es venien a Catalunya eren en castellà i un en català. Ara, afegeix, abans de la pandèmia les vendes en català s'apropaven als dos llibres de cada quatre venuts a Catalunya. "No estem al 50%, però anem avançant perquè hi hagi més venda de llibre en català".

Els objectius de Joan Sala

Sala, que també és responsable de l'editorial Comanegra, explica que el projecte, amb el qual la junta encapçalada per Ayats es van presentar fa tres anys, s'ha de rematar. "La Montse i jo hem treballat sempre molt en tàndem i ens va semblar que el més raonable era que l'any que quedava assumís jo la presidència, rematés els objectius que falten i després haurà de sortir una junta nova". Sala ha assegurat que "serà un any de continuïtat de tot" i que després ja no es tornaran a presentar.

Editors.cat són els organitzadors de la Setmana i aquesta representa un 70% de la seva activitat. El primer objectiu de Sala al capdavant de l'associació és "definir la Setmana del Llibre en Català del futur" i en funció d'això convocar el concurs pels propers quatre o cinc anys per fer el muntatge de les casetes, els escenaris, les regidories d'activitats.... L'any 2020 s'acabava el contracte del concurs que s'havia fet pel muntatge de la Setmana, que va guanyar al seu moment Focus, però arran de la covid-19 es va prorrogar un any més i aquest 2021 s'ha de dur a terme un nou concurs.

Sala assenyala que han de definir si volen una Setmana semblant a la del 2019 o la del 2020. Preguntat per la ubicació de la cita, manifesta que el criteri general és que tan aviat com es pugui es torni a la plaça de la Catedral, lloc on s'havia celebrat anteriorment La Setmana." En aquest moment estem per fer-ho allí, però no sé com estarem al setembre".

El segon gran objectiu és fer front a la covid-19. "La situació durarà sis mesos més anant bé i ens ve un Sant Jordi pelut i convé que davant d'editors.cat hi hagués aquest 2021 una persona que tingués experiència amb editors i amb la relació amb l'administració per temes d'ajuts". El tercer objectiu és que surti una nova junta al final del mandat de l'actual.