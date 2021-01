«El curt vol donar a conèixer els disbarats de la guerra civil»

Director del curtmetratge «Herència». Nascut a Berga fa 26 anys, ha estrenat al cinema Cinesa Diagonal de Barcelona un treball nascut com a projecte de final de grau a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya (ESCAC). Ara vol distribuir aquest curt negre, històric i polític a festivals nacionals i internacionals.

Eudald Corominas (Berga, 1994) ha estrenat el seu primer curtmetratge, Herència, protagonitzat per Borja Espinosa, Pep Cruz, Albert Pérez i Laia Parent. Ambientat en un poble dels Pirineus Catalans, explica la història d'un enterrador que, angoixat per la seva desgraciada vida, mata una persona per poder cobrar els diners de l'enterrament. Les atrocitats de la guerra surten a la llum quan una nena descobreix l'assassinat i li fa xantatge.