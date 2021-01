Zaha Hadid, una dona brillant que va construir els seus somnis, a Alba

Néixer dona en un país àrab no va ser obstacle perquè Zaha Hadid (1950-2016) lluités des de nena per la seva gran passió, l'arquitectura, i aconseguís convertir-se a Europa en una de les arquitectes més originals i respectades del seu temps. L'arquitecta, una apassionada feminista nascuda a Bagdad, protagonitza un nou llibre de la col·lecció Petita & GRAN d'Alba Editorial que posa a l'abast del públic infantil la vida i obra de dones que són un exemple admirable.

Coneguda com «la reina de la corba» pels seus dissenys aliens a les formes clàssiques i convencionals, Hadid es va convertir en 2004 en la primera dona que va rebre un premi Pritzker, considerat el Nobel d'Arquitectura. Nacionalitzada britànica, va ser també la primera dona en aconseguir la medalla d'or de Royal Institute of British Arquitects, i va arribar a ser condecorada amb el títol de Dama Comandant de l'Imperi Britànic.

Entre les seves moltes obres, destaquen l'edifici de bombers de Weil am Rein, a Alemanya, el Museu Nacional de les Arts de l'Segle XXI de Roma, o el Centre Aquàtic de les Olimpíades de Londres 2012. Amb les atractives il·lustracions d'Asun Mara i el text de Maria Isabel Sánchez Vegara, el llibre acosta als més joves lectors la història d'«una nena musulmana que vivia a Bagdad» a la qual «li encantava observar els edificis que hi havia a la seva ciutat». Després d'estudiar al Líban i a Suïssa, va arribar a Londres disposada a guanyar-se la vida com a arquitecta i aviat va sorprendre el món amb l'originalitat de les seves formes i dissenys. Una dona única i pionera la història, rescatada per Alba Editorial, que ensenya als nostres petits que no hi ha obstacles grans si la voluntat i la tenacitat són encara més grans.