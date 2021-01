Les cinc raons del gener de CineClub

Pas a pas i mes a mes. La programació de CineClub Manresa per aquest gener comença ja avui amb la cita mensual d'El Documental del Mes i ho fa amb una pel·lícula que trenca el silenci de les violacions en entorns de confiança. Un premiat al·legat contra la violència sexual de la directora francesa aficanda a Bèlgica Alexe Poukine per obrir un mes que recupera, com explica l'entitat cinèfila manresana, algunes de les peces «imprescindibles del 2019». Com El faro o Una gran mujer, dels joves Eggers i Balagov. En total, i si les restriccions en el món de la cultura es mantenen com fins ara, el gener tindrà cinc projeccions de CineClub a l'Auditori Plana de l'Om, amb entrades numerades: la d'avui dijous i les sessions de diumenge.

El menú del gener inclou l'odissea d'uns joves guerrillers a Monos, el tercer film del colombià Alejandro Landes que busca traslladar a l'espectador una experiència sensorial i que ha estat comparat amb El señor de las moscas; el duel tenebrós a la Nova Anglaterra del final del segle XIX a El faro de Robert Eggers, una cinta en blanc i negre plena de bogeria, terror i fantasia del director de La Bruja; el Leningrad de la postguerra, a través de la mirada de dues dones joves a Una gran mujer, un drama històric i un exercici d'estil del jove Kantemir Balagov,; i la insòlita Schneider vs Bax, de l'holandès Alex van Warmerdam, una comèdia àcida que signa l'autor de Borgman, millor film fantàstic a Sitges 2013.

uBèlgica, 2019. 84 minuts. Format: Blu Ray. Direcció: Alexe Poukine. Avui, 20 h. Entrades: gratuïta. Les entrades es podran comprar: anticipadament al web www.kursaal.cat i a les taquilles del Kursaal. Presencialment, 30 minuts abans de la sessió, a la mateixa sala de la Plana, que tindrà els seients numerats. uCineclub i DocsBarcelona presenten avui el primer Documental del mes del 2021, Allò que no et mata€, una pel·lícula belga de 2019. Una proposta certament potent i multipremiada en certàmens especialitzats (Premi Jurat Jove Reteena al DocsBarcelona 2020; Premi al Millor Documental al Festival dei Popoli d'Itàlia 2019 o Primer Premi al Millor Documental al Festival FIDBA d'Argentina 2019). La pel·lícula aborda inicialment la història traumàtica de l'Ada, una noia que fou agredida sexualment tres vegades en una setmana per una persona coneguda. Les veus d'altres dones, que han patit la mateixa situació, s'afegeixen gradualment fins a configurar una polifonia femenina declaradament confessional. Allò que no et mata€ ens desvetlla una de les vessants més inquietants i desassossegants de la violència masclista, quan aquesta és executada per homes pertanyents al cercle més íntim (amics o/i familiars) de les víctimes. El nou projecte d'Alexe Poukine (va debutar el 2013 amb Dormir, dormir dans les pierres) aprofundeix en una qüestió extremadament dolorosa i rabiosament actual. Un testimoni (i una reivindicació) més que oportunes, però la realitzadora no s'aferma en les fórmules més còmodes, i basteix una reflexió austera i punyent que va més enllà del cinema ortodox de denúncia i intenta respondre els interrogants més pertorbadors amb una mirada summament exigent i sense cap tipus de prejudici. Poukine s'ha lliurat de manera valenta a un exercici més que arriscat, sense cercar la complicitat més fàcil i complaent.

Una recerca extremadament crua i honesta perquè defuig qualsevol aproximació superficial i maniquea. Una aportació personal i valuosa que enriqueix significativament el documental que s'atreveix a parlar-nos dels problemes més sagnants amb la veu de les seves afectades, sense artificis ni esquemes preconcebuts. Els Documentals del Mes són sempre propostes suggeridores, i Allò que no et mata€ suposa, una vegada més, una cita ineludible amb el documental més compromès i excels. Jordi Bordas