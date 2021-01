Josep Maria Pou protagonitza l'obra 'Viejo amigo Cicerón' al Teatre del Soho de Màlaga

Josep Maria Pou encarna Ciceró a la coproducció del Teatro Clásico de Mérida i Teatre Romea de Barcelona que es podrà veure al Teatre del Soho de Màlaga aquest cap de setmana. L'actor es posarà a la pell d'aquesta figura fonamental de la política i el pensament de l'antiga Roma, en un text d'Ernesto Caballero i sota la direcció de Mario Gas que reflexiona sobre l'ètica, la moral, la justícia i la convivència. Pou ha detallat que ara la intenció era mirar la figura de Ciceró, i parlar de la democràcia actual i dels polítics. "Una de les millors maneres era mirar-se al mirall del passat", ha considerat.

L'espectacle es va realitzar per al Festival de Mérida del 2019, on s'hi va estrenar al juliol abans d'anar al Romea, i tenia la voluntat d'aplicar l'experiència que Pou i Gas van tenir amb 'Sòcrates', que va rebre molt bona acollida.

Ha defensat que en aquest terreny la figura de Ciceró era "molt útil", ja que aquest va ser un dels grans legisladors de l'època romana, el més brillant advocat del seu temps, a més d'un prolífic escriptor i un "increïble" mestre de l'eloqüència. Ha recordat que l'intel·lectual es va posar al servei del ciutadà i va entrar en política. Va ser capaç d'enfrontar-se a Juli César i fins i tot ser l'ideòleg del seu assassinat, que va canviar el curs de la història, cosa que li va costar la vida.



Un "joc" teatral

Pou ha descrit el text de Caballero com un "joc" molt divertit i àgil, en una il·lusió teatral que salta d'època en època, en una obra que no va del món antic i no té columnes ni túniques, sinó que és una obra contemporània que transcorre en l'actualitat. Ha detallat que inclou un joc teatral que fa que l'espectacle sigui "molt entretingut", i del qual roman la reflexió sobre la societat actual que, després de més de 2.000 anys, segueix sent la mateixa.

Per la seva banda, Gas ha destacat que la posada en escena d'aquest text l'afronta amb "il·lusió, valentia i sentit de la responsabilitat". Ha dit que l'espectacle, un enganya-ull, posa a la vista dels espectadors un Ciceró que va teixir un complot militar per derrocar Juli Cèsar. "Presentem un home contradictori, intel·ligent, sensible, tímid, que vol assumir la seva responsabilitat", ha concretat. Per a Gas, això li ha permès desgranar temes eterns però alhora concrets.

L'obra té al·lusions als règims polítics democràtics sense caure a la conjuntura de l'actualitat, ha dit Gas respecte a l'episodi al Capitol nord-americà. Davant de la conjuntura, ha defensat un teatre que parli dels grans temes perquè "un canvi de conjuntura no agafi desprevingut ningú". Per això, hi ha un acostament a Ciceró no a la manera historicista, sinó per veure què hi ha d'actual en els seus pensaments.