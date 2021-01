El compositor Carles Cases (Sallent, 1958) portarà diumenge a casa seva, a Sallent, el seu últim projecte: Concert Paradiso, un homenatge a Ennio Morricone amb la interpretació de temes de quatre de les seves bandes sonores més conegudes. El sallentí ho farà amb la participació a l'escenari de la resta de músics de la Strings Band acompanyats de cinc violins de l'Orquestra de Cambra de Vic i la narració en directe del crític de cinema Àlex Gorina que contextualitzarà les peces i la trajectòria del mestre italià, que va morir el juliol passat als 91 anys. Serà l'estrena oficial d'un projecte que feia anys que li voltava pel cap i que va néixer molt abans de la defunció del compositor amb la intenció d'honorar-lo en vida. No va poder ser i, aquest setembre, amb tot el muntatge embastat, Cases va enregistrar Concert Paradiso -en clara referència a la mítica banda sonora de Cinema Paradiso- per a emetre-ho en un confinat Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) on s'hauria d'haver estrenat amb públic si la pandèmia ho hagués permès. Per a Cases, el concert s'ha de d'entendre com un «documental en viu» de les obres i de la trajectòria d'un compositor que ha estat clau en la carrera del bagenc.

«Em ve molt de gust tocar Morricone. Moltíssim. És el primer autor, exceptuant Llach, que m'atreveixo a tocar. Soc molt respectuós amb els temes dels altres», explicava ahir el músic sallentí des de Ermita-Estudi de Sant Esteve de Comià, a Borredà, on viu i treballa. Encara més, apunta, quan se sent «hereu de la manera d'escriure» d'un mestre que ha fet escola a partir d'un fil conductor que porta a Verdi i a Puccini i que no podria estar més allunyat de l'escola americana que representa el compositor John Williams.

Concert Paradiso està concebut amb temes de quatre clàssics com Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1989); Novecento (Bernardo Bertolucci, 1978), Hi havia una vegada a Amèrica (Sergio Leone, 1984) i Els Intocables ( Brian de Palma, 1987). Les peces d'aquesta darrera banda sonora, la preferida del sallentí, han acabat formant part d'un projecte pensat inicialment amb les tres primeres. Un muntatge on «els violins són imprescindibles» i que neix, remarca Cases, d'una escena de la genial Hi havia una vegada a Amèrica quan Robert de Niro convida a sopar Elizabeth McGovern amb música de violins.

Cases, que també va homenatjar Morricone amb la Simfònica de Màlaga el setembre en el concert inaugural del Festival Internacional de Música de Cinema, estarà acompanyat a l'escenari d'Alberto Reguera (violí); Sveta Trushka (violoncel); Quim Ollé (flauta i mandolina) i Manel Fortià (contrabaix). A més dels violins de l'Orquestra de Cambra de Vic: Humbert Rovira; Núria Ayats; Ernest Martínez; Laura Marin i Anna Urpina. A més de la il·luminació d'Enric Rovira i de la narració d'un Àlex Gorina «entusiasmat i que entusiasma el públic» vivint des de dintre «el que exprimenten els músics».