«L'important no és que poguem fer teatre sinó que estem vius»

Actor. El reconegut intèrpret gironí (1948) reconeix que l'obra que arriba aquest diumenge al Kursaal és una de les millors experiències que li ha deparat la seva dilatada i reeixida trajectòria professional

El títol és llarg, el metratge concís i tot plegat respira la veritat de la famosa sentència hipocràtica ars longa, vita brevis (l'aprenentatge és llarg i la vida breu). El director i autor Àlex Rigola, l'actriu Alba Pujol i l'actor Pep Cruz van estrenar a principis del 2020 una peça sobre la vida i la mort que amb la pandèmia ha agafat un relleu inesperat. Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers arriba diumenge al Kursaal per exhibir la força que ha convençut a Catalunya i Madrid. «Sempre m'hi he sentit molt bé a Manresa, encara recordo el Cyrano del Flotats que vem fer al Conservatori», explica Cruz.