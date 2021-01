Mor l'escriptor i advocat Josep Maria Loperena

L'escriptor, advocat i director escènic Josep Maria Loperena ha mort aquest divendres de matinada als 82 anys. Nascut a Alguaire (Segrià) el 1938, va estudiar Filosofia i Lletres i Dret a la Universitat de Barcelona i va ser director de teatre en les dècades dels 60 i 70. A finals dels 70 va deixar la direcció teatral i es va dedicar de ple a l'advocacia. Va col·laborar en diversos mitjans de comunicació i va publicar llibres de dret i assajos sobre teatre. La seva obra més recent és la novel·la 'L'espia del violí' (Efadós), que va coincidir amb la publicació de 'L'espia del Ritz' (Columna) de Pilar Rahola. Les dues obres utilitzaven el personatge de Bernard Hilda i això va donar peu a una polèmica entre Loperena i Rahola. El primer va acabar interposant una querella criminal per plagi contra la segona.



La querella de Loperena contra Columna, contra Rahola i contra el periodista Jordi Finestres –responsable del reportatge sobre Bernard Hilda que 'Sàpiens' va publicar el 2003– argumentava que Rahola s'havia apropiat del «seu» Bernard Hilda, un violinista real que va treballar a l'Hotel Ritz de Barcelona durant els anys 40 i que Loperena va ficcionar a la seva novel·la com a espia, malgrat que assegurava que «mai» havia sigut espia. Per contra, Rahola afirmava que el protagonista de la seva novel·la s'inspirava en les informacions publicades sobre el personatge real.

El debat de fons era en el paper que va tenir el personatge real de Bernard Hilda. Per Loperena, tot l'inclòs a la seva novel·la, 'L'espia del violí', era rigorós, a excepció del fet que Hilda fos espia del MI6, que va ser, deia, «una invenció literària» pròpia. Per la seva banda, Rahola defensava que Hilda era espia, tot i que «mai va tenir cap missió a Barcelona i no va treballar per al MI6». La periodista assegurava que tot el material de la seva novel·la es va inspirar en el reportatge de 'Sàpiens' publicat el 2003 per Jordi Finestres i que va incloure referències com un article de Joan de Sagarra a 'El País' i l'entrevista que Víctor Amela va fer al violinista el 2003. En l'obra de Rahola, Hilda és el protagonista, mentre que en la de Loperena el violinista és un personatge secundari.