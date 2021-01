La sèrie revelació del 2020 estrena la seva segona temporada a HBO

La extraordinaria playlist de Zoey va animar l'estiu pandèmic per molts motius. El primer perquè aquesta sèrie, sobre una noia que treballa en publicitat i que té el «poder» de veure els pensaments aliens com si fossin números musicals, va ser exactament la finestra necessària en moments de restriccions i incerteses. És una comèdia lluminosa i divertida que no renuncia, però, a mostrar el costat més amarg de les coses. El segon motiu era la seva selecció musical i les seves esplèndides coreografies: a les escenes de ball s'hi nota la mà de l'equip de La La Land. I finalment la seva actriu principal, Jane Levy, que treu molta punta a la seva condició d'antiheroïna romàntica. En aquesta sèrie hi ha clixés però es posen en escena amb una deliciosa distància irònica; hi ha moments que busquen la llagrimeta, però és impossible no empatitzar amb els conflictes quotidians de Zoey. La segona temporada va arribar dimecres a HBO, que estrenarà un episodi per setmana. De moment 5. I què passarà ara?. A la seva tornada a casa, Zoey veu que tot ha canviat. Massa?