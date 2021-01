Blaumut busca una tercera data per a aquesta primavera

Al tercer cop no falla. O això s'espera. El concert que Blaumut havia d'oferir divendres que ve, 15 de gener, a la Sala Gran del Kursaal de Manresa, s'ajorna novament. Una decisió presa de manera consensuada entre el teatre i la banda amb la intenció de reprogramar-lo a la primavera. La nova suspensió (la primera va ser el 13 de novembre passat, quan els teatres es van tornar a tancar) és com a conseqüència de les restriccions de mobilitat preses que impossibiliten que les persones de fora de Manresa puguin desplaçar-se al teatre. Tant el novembre passat com ara, les entrades estaven exhaurides a la meitat de la capacitat de la Sala Gran. Blaumut havia de presentar el seu últim treball discogràfic 0001. El Kursaal ja s'ha posat en contacte amb les persones que havien adquirit les entrades perquè puguin recuperar-ne l'import. Per a més informació envieu un correu a electrònic a info@mees.cat

Pel que fa a la resta d'espectacles fins al 17 de gener –data fins la qual hi ha establert confinament municipal-, es mantenen a la graella de la programació. Es tracta del muntatge d'Imagina't Baby Esfèric (16 de gener-Kursaal Sala Petita), La Nit dels Genis (16 de gener-Conservatori), l'espectacle de la mezzosoprano manresana Mireia Pintó amb l'actriu Sílvia Bel i el pianista Vladislav Bronevetsky, Amb veu de dona, 17 de gener-Conservatori) i el muntatge de circ creat en confinament, Estat d'emergència (17 de gener-Kursaal).

Les taquilles es mantenen obertes en un horari especial fins al 17 de gener, de dimarts a divendres d'11 h a 1 3 h, de dimarts a dissabte de 18 h a 20 h i una hora abans de cada funció.