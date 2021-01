Per gaudir el 2021 si el virus ho vol

Ara fa un any, quan des d'aquestes pàgines vam avançar les novetats del 2020, ningú imaginava que al cap de poc més de dos mesos hi hauria llibres aturats a les impremtes, llibreries tancades, teatres buits, cines clausurats, pel·lícules en espera de temps millors i festivals cancel·lats i que viuríem una eclosió de retransmissions en línia, concerts des dels balcons, conferències en streaming i que la vida s'aturaria com ho va fer, almenys a Catalunya, durant dos mesos i mig.

Però reincidim. Amb la voluntat de recuperar la normalitat, tornem a omplir aquestes pàgines de recomanacions sobre allò que ha de passar el 2020. Esteve Soler (sèries i cinema), Pep Corral (discos) i Toni Mata i Riu (exposicions, llibres i teatre) ens conviden a conèixer algunes de les propostes de les quals se'n parlarà a bastament en els propers mesos.

En el camp de la música, la incertesa penja sobretot en els festivals i els concerts en directe, molts dels quals van quedar cancel·lats en el seu moment amb la promesa de poder-se celebrar aquest any. Les sèries arribaran als nostres televisors en la mesura que ja s'haguessin rodat o hagin pogut fer-ho malgrat les mesures sanitàries. Les pel·lícules es projectaran els cines si no han de tornar a tancar, però segur que cada cop hi haurà més migració cap a les plataformes. També el teatre resa perquè no es tanquin les sales, i els museus estan una mica més tranquils perquè surten ben parats de les restriccions. I de llibres, segur que no en faltaran.