Zweig volta per Europa

Zweig volta per Europa

En l'extensa i rica trajectòria literària de l'escriptor austríac Stefan Zweig no hi falta la narrativa de viatge. El segell Univers presenta una selecció de proses en l'arrencada del nou any.

El paisatge natural i humà de la platja d'Oostende i el seu entorn, la singular bellesa del Hyde Park londinenc, el sol mediterrani que banya Sevilla i la fascinació de Salzburg van ser, entre d'altres, els paratges i els destins sobre els quals Zweig (1881-1942) va escriure al llarg de la seva vida. L'autor d'obres com El món d'ahir va viatjar arreu del continent europeu, pel que tan va patir i que va haver d'abandonar fugint de la histèria nazi desfermada a Alemanya.

«Entre els molts europeus que compartim el tètric privilegi de viure una segona Guerra Mundial amb els cinc sentits ben desperts, a mi me n'ha pertocat encara un altre de ben especial: veure cadascuna de les guerres des d'un front diferent», escrivia el 1940 en un relat en què va confrontar la Viena del 1914 i l'Anglaterra del 1939. Perspicaç i enginyós, la seva literatura de viatges ens parla de la capacitat analítica -i prolífica- que tenia Zweig per posar sobre el paper la seva mirada al món. Reeditada contínuament, l'obra de l'autor de Viena no perd mai la seva vigència.