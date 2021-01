Sant Fruitós manté la programació del gener amb Carles Cases, Els Brugarol i La Super-Bleda

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha decidit mantenir l'activitat cultural prevista al Teatre Casal Cultural aquest mes de gener, que inclou tres espectacles: música amb Concert Paradiso, infantil amb La Super-bleda i teatre amb Els Brugarol. L'equipament, seguint la normativa, només podrà acollir el 50 % de la capacitat. El primer muntatge serà el 16 de gener, a les 8 del vespre, amb l'homenatge de Carles Cases a Ennio Morricone, que avui, en gran format, es podrà veure a Sallent. Concert Paradiso tindrà la Carles Cases Strings Band a l'escenari amb el compositor sallentí al piano, Alberto Reguera al violí, Quim Oller a la flauta i a la mandolina, Sveta Trushka al violoncel, Manel Fortià al contrabaix i els comentaris cinèfils d'Àlex Gorina. L'endemà, diumenge 17 de gener, a les 6 de la tarda, el Teatre Casal Cultural acollirà a l'escenari La Super-bleda, un muntatge familiar de la companyia La Bleda dins la programació del col·lectiu Xarxa.

I, finalment, la proposta teatral que tancarà la programació cultural del gener serà Els Brugarol, una comèdia sobre els llinatges familiars interpretada per Ramon Madaula, Jordi Madaula i Júlia Truyol. La funció es farà el 23 de gener a les 8 del vespre.

Les entrades per als espectacles es poden adquirir a entradas.codetickets.com/entradas/ ajuntamentsantfruitos. Però, tothom qui n'hagi adquirit per a algun d'aquests espectacles i a causa del confinament municipal no hi pugui assistir, pot contactar amb l'Àrea de Cultura del consistori per telèfon al 938788031 o per correu electrònic a areacultura@santfruitos.cat.