Mor l'humorista gràfic i guionista Tom Roca als 67 anys

L'humorista gràfic, guionista, productor executiu i director de programes de televisió, Antoni Roca, conegut com Tom Roca, ha mort a l'edat de 67 anys, segons han confirmat a l'ACN fonts d''El jueves'. De fet, Roca va ser un dels fundadors de la revista amb Romeu i JL Martín. Ha col·laborat amb revistes humorístiques i d'altres tipus i ha participat en la fundació de títols representatius. Entre d'altres per les quals hi ha passat, 'Mata Ratos', 'Por Favor', 'El Jueves', 'Muchas Gracias', 'El Papus', 'Muy Interesante', 'Playboy', 'Interviú' i 'El Periódico de Catalunya'.

Com a productor i guionista televisiu ha col·laborat en diverses produccions de TV3, TVE, Cuatro, Tele 5 i Antena 3 amb sèries i programes com 'Locos por la tele', 'Historias de la puta mili', 'Médico de familia', 'Al salir de clase'... Ha publicat set llibres.

En una piulada, 'El jueves' ha recordat que Tom Roca va signar la portada número 7 de la revista, el primer de tots que va ser "segrestat" sencer per les autoritats. "Ha mort un dels nostres pares", ha afegit.