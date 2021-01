La lectura dramatitzada de la premiada «La col·lecció» es farà el 24 de gener

La col·lecció, l'obra guanyadora de la primera edició del premi El Galliner de textos teatrals (2019) i que signa el berguedà Xavier González-Costa (1967), es podrà veure el diumenge 24 de gener a les 12 h a la Sala Petita del Kursaal en una lectura dramatitzada dirigida per la manresana Sílvia Sanfeliu i interpretada pels actors i actrius manresans Teti Canal, Albert Ruiz, Guillem Cirera i Judith Aguilera, que ja han començat els assajos. La col·lecció és una obra de teatre que posa en valor la sort de ser qui som i com som cada una i cada un de nosaltres després de concloure que, avui dia, l'existència ha perdut la seva essència. El premi, inclòs en els Lacetània que promou Òmnium Bages-Moianès, guardona una obra de teatre inèdita que no hagi estat publicada ni representada públicament. Les invitacions per assistir-hi estan disponibles a www.kursaal.cat o a les taquilles del Kursaal.