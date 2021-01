El TNC porta a escena la memòria de les violacions durant la guerra dels Balcans

La violació de milers de nenes i de dones com a estratègia de neteja ètnica durant la guerra dels Balcans és l'argument que rememora l'obra Encara hi ha algú al bosc, que es pot veure al Teatre Nacional de Catalunya entre el 14 de gener i el 7 de febrer amb la participació de dues actrius de la Catalunya central, Magda Puig, de Castellbell i el Vilar, i Judit Farrés, d'Igualada. El muntatge, creat per Anna Maria Ricart i dirigit per Joan Arqué, forma part d'un projecte de l'associació Conflicte i Cultura i el Teatre de l'Aurora d'Igualada que també inclou un documental que s'emet aquest dimarts al programa Sense Ficció de TV3 i una instal·lació fotogràfica als espais expositius de l'antiga presó Model de Barcelona.

Encara hi ha algú al bosc s'ha creat a partir dels testimonis de dones que van ser víctimes d'un conflicte que s'esdevenia al mateix temps que a casa nostra es vivia l'eufòria olímpica. Ricart ha explicat avui que allò que s'explica a l'escenari són les paraules de les dones amb qui van parlar en les diverses visites que van realitzar a Bòsnia i Hercegovina. «Les diem tal com les van dir, com és de dur explicar segons quines històries», ha recalcat la dramaturga.

Per la seva part, Arqué ha indicat que el projecte remet als anys 90 però també fa referència al moment present. «Ens interpel·len des de l'ara», ha apuntat, afegint que «no és només un drama perquè hi ha llum i lluita. Elles no es consideren víctimes sinó supervivents, i això per nosaltres és un exemple de coratge i de com fer les coses. És una història de superació».

El repartiment del muntatge està format per Montse Esteve, Ariadna Gil, Erol Ileri, Òscar Muñoz i Pep Pascual, a més de Puig i Farrés, dues actrius que s'han destacat sempre per abordar des del teatre temàtiques de denúncia i compromís social.

El novembre de l'any passat es van complir 25 anys del final d'una guerra durant la qual es calcula que entre 25.000 i 50.000 dones van ser violades. Encara hi ha algú al bosc es pregunta si, malgrat que ja fa un quart de segle d'aquell horror, per a les supervivents i els fills i les filles nascudes de les agressions ja s'ha acabat la guerra i el malson.