El Kursaal ajorna el doble concert d'El Kanka fins al dissabte 8 de maig

El doble concert que el cantautor malagueny El Kanka havia de fer al teatre Kursaal de Manresa el dissabte 23 de gener (17:30h i 20:30h) s'ajornarà fins a la primavera, en concret al dissabte 8 de maig, tenint en compte les mesures actuals de confinament municipal que, probablement, s'allarguin més enllà del 17 de gener. El Kursaal ja s'ha posat en contacte amb les persones que tenen entrades dels dos concerts, que tenien pràcticament exhaurides les localitats.

Els confinaments i les restriccions per fer front a la covid-19 han fet que aquesta sigui la quarta data en què es programa l'actuació d'El kanka al Kursaal. Inicialment hi havia previst un sol concert pel 17 d'abril, que es va traslladar al 7 de novembre en un doble concert per poder acollir la demanda d'entrades amb 50% de l'aforament. D'aquesta data va passar al 23 de gener i ara, al 8 de maig.

El Kanka portarà per primer cop al teatre Kursaal les cançons del que serà el seu cinquè disc, que ha creat durant la gira de "El arte de saltar". Amb quatre discos i una llarga llista de premis al sac, Juan Gómez Canca és un dels músics més brillants de l'última generació de cantautors espanyols. El de Màlaga ha teixit un so inconfusible amb elements de la rumba, del pop i de la música lla tina, que marida la fina ironia de les seves lletres amb un to canalla i sempre de bon rotllo. Creacions de pòsit poètic i vívides melodies que destil·len un savoir faire que evoca mestres de la cançó de l'alçada de Caetano Veloso o Jorge Drexler i que li han fet merèixer l'èxit també en països com Mèxic, Colombia i Xile.