Superherois ‘vintage' al segle XXI

La pandèmia va obligar Marvel a reordenar les dates d'estrena dels seus projectes per al 2020, i això ha provocat que fins avui no arribi a la petita pantalla un dels seus plans més ambiciosos: l'expansió televisiva del seu imaginari cinematogràfic, articulat a partir de les successives fases que marquen les pel·lícules d'Avengers. Així, avui s'estrena finalment Bruja Escarlata y Visión, una sèrie que dona el protagonisme que es mereixen a dos personatges relativament secundaris fins ara i que aposta per obrir nous fronts narratius i expressius als superherois de Marvel. No serà una sèrie de superherois a l'ús: seus protagonistes semblen viure en una sitcom dels 50, jugant amb el blanc i negre i el color, i apel·lant a una estètica televisiva similar a La dimensió desconeguda. Visión i Bruja Escarlata són un matrimoni feliç en un barri residencial dels Estats Units com si els traumàtics fets d'Avengers: Endgame i els atacs de Thanos no haguessin existit mai. Però tanta felicitat no triga a revelar la seva veritable naturalesa: els dos personatges viuen empresonats en una estranya realitat artificial que té més a veure amb el seu passat del que es pensaven.

Així, a Bruja Escarlata y Visión hi conviu una experimentació visual que trenca completament amb el que hem vist fins ara de Marvel, i al mateix temps, hi entroncar narrativament amb detalls que fan la pinta que provocaran l'aplaudiment unànime dels fans. Entre aquests, per exemple, que aparegui la versió adulta de Monica Rambeau o la sempre imprevisible Darcy Lewi. Marvel és perfectament conscient que hi ha ganes de retrobar-se amb aquest univers (els tràilers van batre rècords de visites a YouTube) i Bruja Escarlata y Visión formen part d'un imaginari que es presta a moltes sorpreses. L'esplèndid repartiment d'aquesta sèrie formada per nou episodis l'encapçalen Elizabeth Olsen i Paul Bettany sense oblidar la gran Kathryn Hahn, una d'aquestes actrius que sempre s'apropia d'una funció encara que no en sigui la protagonista. La banda sonora original la signa Christophe Beck, a qui Marvel li ha confiat també la música de la saga d'Ant-Man. Bruja Escarlata y Visión és el primer dels quatre títols que Marvel estrenarà enguany a la plataforma de Disney. Li seguiran Falcon y Winter Soldier, Loki i What if...?