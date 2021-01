Òpera a Catalunya rep més de 5.000 espectadors en l'inici de temporada

El circuit d'Òpera a Catalunya 2020-2021, de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i la Fundació Òpera a Catalunya, ha mantingut el 100 % de l'activitat prevista en el seu inici de temporada, d'octubre a desembre. Prop de 200 professionals han treballat i col·laborat en el cicle, que ha aconseguit 5.540 espectadors amb un 92 % d'ocupació. A les cinc ciutats on s'ha celebrat, entre elles Manresa, s'han representat 12 funcions de La Flauta Màgica, de Wolfgang Amadeus Mozart, i de Macbeth, de Giuseppe Verdi, suspesa el maig a Manresa. Arran del tancament de l'activitat cultural del 29 d'octubre, el circuit va desplaçar 5 funcions de La Flauta Màgica a final de novembre i desembre. Al Kursaal de Manresa, per exemple, es va poder veure finalment el 16 de desembre, amb entrades exhaurides. Les dues produccions han comptat amb un total de 37 solistes destacats com Sara Blanch, el baríton navassenc Carles Pachón, Serena Sáenz, Marc Sala, Toni Marsol i Maribel Ortega, un cor de 76 cantaires, l'Orquestra Simfònica del Vallès amb més de 55 músics i un equip tècnic format per més de 30 professionals.