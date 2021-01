«Poder treballar plegats és un luxe»

Són mags però no tenen cap fórmula màgica per fer desaparèixer el virus. «Ja ens agradaria!», exclama May Closa, directora artística, al costat de Xavier Tapias de La Nit dels Genis, el Festival Internacional de Màgia que ahir arribava a la novena edició amb un espectacle al teatre Conservatori. Una gala presentada per Christian Cooker que recollia els números de manipulació i grans il·lusions de cinc mags: el bilbaí Peio, el manresà Mag Dian, el barceloní Mag Ramó, el cardedeuenc Martí Cordero i l'holandès Rafael Scholten.

Prèvia PCR (amb resultat negatiu), des del dimarts passat i fins avui, en una masia del Pont de Cabrianes s'han tornat a a reunir catorze mags -on predominen enguany els manipuladors- per celebrar una trobada professional, l'onzena, que, dos anys després, va donar com a fruit La Nit dels Genis. «Hem arribat a ser 26 mags però aquest any som menys i ja va bé». La part internacional suma, a més del mag holandès, dos francesos (tots arribats al Bages en cotxe o tren) i, participant en el claustre online, el mag rus Vadim Savenkov, «que es connecta per veure les nostres intervencions i després col·labora oferint idees». Perquè tot i que el treball del mag és, com apunta Closa, una feina «solitària», aquest claustre serveix perquè, professionals i novells, comparteixin trucs escènics i tècnics per elaborar els seus números: «Som com els tres mosqueters, un per tots i tots per un». És la raó de ser d'un claustre que aquest any guarda distàncies, porta mascareta i que s'ha pogut celebrar perquè hi ha una gala. I és que els mags, com tots els artistes, remarca Closa, han viscut un any molt difícil amb la pandèmia: «Ha afectat molt. Actuacions zero. Congressos i festivals cancel·lats, subvencions que no arriben...», una situació que, diu, comença a canviar.

Closa i Tapias valoren que els mags que participen al claustre bagenc siguin «creatius i participatius, amb idees de collita pròpia». I ells, «la proximitat, l'amplitud de mires». Aquest any, remarca, encara més després de la «solitud del confinament. Han estat tancats, ells i el seu mirall. Poder treballar plegats és un luxe».