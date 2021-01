La 64 Innocentada de Manresa s'ajorna a la primavera

La 64 Innocentada, que ja s'havia transformat en una micro-Innocentada de 40 minuts de durada i una dotzena d'intèrprets i ballarins per funció, titulada "Manresa Experience. La ciutat com no l'has vist mai", s'ajorna a la primavera. L'obra, que signa Carles Claret, s'havia de representar del 21 al 31 de gener, al teatre Conservatori però la situació d'incertesa sanitària més el confinament municipal han fet decidir als organitzadors que "el millor és traslladar-la de dates", explica Jordi Gener, director de l'espectacle. "Hem valorat molts factors i creiem que de cara al bon temps, si la situació epidemiològica millora, amb les vacunes, serà més fàcil que el públic s'animi més a anar a teatre".

Si res no canvia, la intenció és mantenir la tradicional farsa manresana que aixopluga l'Agrupació Cultural del Bages, tal i com l'havien concebut per aquest gener: "el tenim plantejat i assajat", remarca Gener.