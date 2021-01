Mireia Pintó desplega el talent per reivindicar les dones en la música

«La història de la música en femení i singular segueix sent encara una de les moltíssimes assignatures pendents de la humanitat», narrava l'actriu Sílvia Bel al final de l'espectacle Amb veu de dona, que ahir a la tarda va aplegar 160 persones al teatre Conservatori de Manresa. El recital, que va voler reivindicar el paper de la dona en la música, va ser protagonitzat per la mezzosoprano Mireia Pintó, acompanyada del pianista Vladislav Bronevetzky. Van fer un recorregut per la història de les dones compositores, bàsicament del segle XIX, interpretant obres de Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Pauline Viardot i Cécile Chaminade, entre d'altres.

Amb un ambient intimista i una posada en escena minimalista, al llarg d'una hora i vint minuts es van anar enllaçant els textos que recitava Sílvia Bel i que signava el musicòleg manresà Oriol Pérez, amb les interpretacions musicals del tàndem Pintó-Bronevetzky. Tot i que l'espectacle era «un homenatge a les compositores de l'ahir, de l'avui i del demà», també es van poder escoltar algunes obres de compositors, com la Disprezzata Regina de Claudio Monteverdi, amb la qual van encetar el recital. Després arribaria la virtuosa Clara Schumann, una dona que, en casar-se amb Robert Schumann, «va anar abandonat progressivament la composició perquè havia de tocar les obres del seu marit, que va difondre i tocar com els àngels». Tampoc Fanny Mendelssohn, «malgrat haver tingut una formació musical exquisida», narrava Bel, va poder convertir la música en la seva professió. En aquest moment, l'actriu i la mezzosoprano es van asseure en una tauleta al fons de l'escenari per donar pas a una interpretació de piano sol on Bronevetzky va brillar. Rossini amb l'òpera L'italiana in Algeri va tenir cabuda en un repertori que també va recordar la figura de la mezzosoprano Pauline Viardot-Garcia, «gran amiga de joventut de Clara Schumann», i de Cécile Chaminade. Una peça amb nom de dona però d'autoria masculina, Séguédille de l'òpera Carmen de Bizet, va posar un altre granet de sorra a una selecció musical interpretada amb passió i sensibilitat per Pintó, que va desplegar les ales.

«El panorama musical europeu s'ha anat enriquint per les aportacions de Sofia Gubaildulina, Kaija Saariaho i, a casa nostra, de Raquel García Tomás, Mariona Vila i Anna Bofill», concloïa Síl-via Bel al final del recital, tot afegint «quan la humanitat comenci a ser, de veritat, més femenina, també haurem avançat un pas més cap a la regeneració».