El grup de música familiar La Tresca i la Verdesca treu el seu cinquè disc 'Maquinaigües' el 29 de febrer

El grup de música familiar La Tresca i la Verdesca llençarà el seu cinquè disc, 'Maquinaigües', el 29 de febrer, quan estarà disponible a totes les plataformes digitals. L'àlbum, de música que fuig de l'infantilisme, ha estat cuinada a "foc lent", i s'endinsa en sentiments com la nostàlgia i l'alegria, des del seu vessant més poètic i estètic. Aquest disc arriba després del seu darrer treball 'La nena dels pardals', Premi Enderrock de la crítica 2018 com a millor disc per a públic infantil i familiar. A la proposta, recuperen les cançons que en el seu dia, l'any 2009, van fer per a l'espectacle 'Maquinaigües 1909', un encàrrec del Museu de les Aigües per tal de commemorar el centenari de la Central Cornellà.

El resultat és un àlbum "fosc i melancòlic", que parla de la duresa del treball de principis de segle XX, però alhora parla de vida i de l'esforç col·lectiu de l'ésser humà pel bé comú: abastir d'aigua totes les cases de la ciutat.

D'aquesta manera, el disc fa el recorregut de l'aigua, que va de les profunditats de l'aqüífer del riu Llobregat, passa pels pous que la pugen fins a la central, des d'on és bombejada cap a tota la ciutat, i arriba a les cases de la gent que la utilitzarà en la seva vida quotidiana.