La Innocentada s'ajorna i busca data per portar-la a escena a la primavera

La 64 Innocentada manresana, que ja s'havia transformat en una micro-Innocentada de 40 minuts de durada i una dotzena d'intèrprets i ballarins per funció, s'ajorna i busca nova data per portar-la a escena a la primavera.

Manresa Experience. La ciutat com no l'has vist mai, que signa Carles Claret, s'havia de representar a partir d'aquest dijous i fins al 31 de gener, al teatre Conservatori però la situació d'incertesa sanitària més el confinament municipal han fet decidir els organitzadors que «el millor és traslladar-la de dates», explicava ahir Jordi Gener, director de l'espectacle. «Hem intentar mantenir-la a final de gener, com sempre, però hem valorat molts factors i creiem que de cara al bon temps, si la situació epidemiològica millora, amb les vacunes, serà més fàcil que el públic s'animi a anar a teatre». Hi influeix, també, el fet que una part del públic més fidel de la tradicional farsa manresana, apuntava Gener, «és gent gran i tenim la sensació que a partir del març les representacions es podran fer amb més tranquil·litat».

Si res no canvia, la intenció és mantenir l'espectacle, que aixopluga l'Agrupació Cultural del Bages, tal i com l'havien concebut per aquest gener: «el tenim plantejat i assajat». L'obra vol ser un bany d'autoestima en clau d'humor reivindicant la Manresa turística i la comissió organitzadora ha treballat amb dos grups bombolla, de 6 intèrprets i 6 ballarins cadascun, que s'alternarien les representacions.