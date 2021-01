«No matarás», de Victori, rep tres nominacions als Goya per als intèrprets

Tres candidatures a la 35 edició dels Goya. El thriller No matarás, dirigit pel manresà David Victori, competirà en la gala del cinema espanyol, que se celebrarà el 6 de març, amb les nominacions de Mario Casas a millor actor protagonista i de Milena Smit i Fernando Valdivielso, a millor actriu i actor revelació, respectivament. En la seva primera nominació, Casas competirà amb Javier Cámara per Sentimental; Ernesto Alterio por Un mundo normal i David Verdaguer per Uno para todos. Adú,dirigida per Salvador Calvo, engega com a favorita amb 13 nominacions, inclosa la de millor pel·lícula. A la gala només assistiran nominats i encarregats de lliurar els premis.