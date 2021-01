La pel·lícula 'Josep' guanya dos Premis Lumière a la millor pel·lícula animada i millor música per Sílvia Pérez Cruz

La pel·lícula d'animació 'Josep' continua sumant reconeixements i ha estat premiada aquest dimarts per partida doble en la 26a edició dels Premis Lumières, atorgats a França per la premsa estrangera, en les categories de millor pel·lícula animada i millor música per a la seva compositora, Sílvia Pérez Cruz. La cantant, en recollir el guardó, ha explicat que tant ella com Aurel tenen una sensibilitat "molt semblant" i que va ser "molt fàcil" treballar amb el dibuixant. "He intentat fer la música com si pintés: em vaig fer la meva paleta musical com ell es va fer la seva paleta de colors", ha dit Pérez Cruz. Per la seva banda, Aurel ha destacat que li va deixar la "màxima llibertat" per escriure la música de l'univers que ell havia imaginat.

'Josep', l'òpera prima del dibuixant francès Aurel, és un homenatge a la figura del dibuixant i exiliat republicà Josep Bartolí, així com a tots aquells que van haver d'escapar d'Espanya durant l'època més fosca de la història recent.

Els Premis Lumières de la crítica internacional, són premis destinats a guardonar les millors pel·lícules franceses o francòfones estrenades durant l'últim any. El premi es lliura anualment des del 1996 a mitjans gener o febrer. Equivalents als Globus d'Or, i previs als premis Cèsar del cinema francès, els atorga l'Académie Lumières, que reuneix més d'un centenar de periodistes internacionals amb seu a París.