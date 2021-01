Berga aposta pel Municipal fins al juny

Sol i sense paraules, el clown Guillem Albà explicarà a Berga un fet tan complex i quotidià com la pressa. Ho farà amb Calma!, l'espectacle que obrirà diumenge la programació cultural del Teatre Municipal. Malgrat les restriccions, l'àrea de Cultura del consistori berguedà ha decidit tirar endavant la programació cultural semestral que inclourà deu propostes de teatre, clown, música, cabaret i màgia que es faran de gener a juny a l'equipament municipal. A més, Berga es convertirà en una de les seus del Festival Píndoles, cita de referència de teatre breu a Catalunya, amb la preestrena de les 6 peces inèdites que es podran veure al juny al Castell de Montjuïc i que arribaran, el maig, al Parc del Lledó.

La reprogramació de propostes ha estat, explicava la regidora de Cultura, Roser Valverde, la primera voluntat del consistori, que ha aconseguit recuperar-ne quatre. El primer, Calma!, que inaugura el cap de setmana la temporada; també, Llum trencada, dels mallorquins Iguana Teatre, que es basa en el llibre Dones republicanes. Memòria de la Guerra Civil a Mallorca, de Margalida Capellà; La nena dels pardals, de Teatre al Detall, amb la musica en directe de La Tresca i la Verdesca, un espectacle poètic basat en un fet històric real del 1958 quan Mao Zedong va declarar la guerra als pardals i va provocar la quasi extinció d'aquests ocells a la Xina; i l'obra Els Brugarol, de Ramon Madaula, que explica la història d'una família de l'alta burgesia catalana que pateix un daltabaix quan la filla decideix canviar-se el primer cognom pel de la mare.

La resta de la programació inclou sis muntatges més: Enchantée, amb la il·lusionista Melanie Cacho i adreçat al públic familiar; Els fusells de la senyora Carrar, una obra escrita per Bertolt Brecht l'any 1937 i basat la silenciada «Desbandá», la massacre de la població civil promoguda per l'exèrcit nacional a la carretera que uneix Màlaga i Almeria, i que portarà a escena la Cia alGalliner; l'humor negre en format cabaret amb The Feliuettes (Laia Alsina, Anna Herebia i Laura Pau) amb el seu Akelarre, on es pregunten sobre el món que els ha tocat viure i sobre com transformar-lo sent dones. I tres propostes musicals: el concert simfònic de l'Orquestra del Conservatori de Música dels Pirineus amb l'alumnat de les escoles de música de Berga, Puigcerdà i la Seu; Roba Estesa, que un any després de la publicació del seu segon disc Desglaç, presenta la nova gira, Orgull. I la cantant i actriu de Vilada, Xuel Díaz, que tancarà la programació amb la presentació del seu primer disc, Vacaciones en los ojos.