Josep Elias recull en un llibre la història del circ a Igualada

El Circ a Igualada, 1883-2020 és el títol del llibre que signa Josep Elias i Farré, un dels cronista de la vida igualadina de la segona meitat de segle XX i un apassionat del circ. Editat pel consistori, per mitjà del Departament de Promoció Cultural, el volum recopila totes les notícies i anècdotes relacionades amb la presència dels diferents circs que han visitat Igualada i amb les vivències d'Elias, de 89 anys, que a més de la seva dilatada trajectòria en diversos mitjans de comunicació local, va ser corresponsal de la revista Circo i col·labora en la revista trimestral Zirkòlica.

El llibre, que inclou material de l'arxiu particular de l'autor i una extensa recerca periodística, amb il·lustracions provinent de l'Arxiu Fotogràfic Municipal i l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, arrenca amb el primer precedent circense documentat a Igualada, que parla d'una companyia de gimnastes que va actuar el 1883, i acaba amb les darreres actuacions de l'any 2020, ja amb les restriccions sanitàries provocades per la pandèmia. Des dels primer acròbates ambulants de finals del XIX fins als grans circs que paraven a la ciutat cada Festa Major, afegint-hi els circs contemporanis que han evolucionat per adaptar-se al segle XXI.

A més de repassar de força exhaustiva les companyies i els artistes que han actuat a Igualada, el llibre també explica anècdotes com les entrevistes que Joan Armengol va fer dalt d'un trapezi, on va conversar amb la famosa artista Pinito del Oro, o l'ensurt provocat per una lleona que va rondar pels carrers de la ciutat. L'autor també dedica un capítol a la figura del crític de circ Joan Tomàs i a la també igualadina Marina Tomàs, mare dels germans Raluy.