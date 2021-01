Trobada amb els finalistes de l'Amat-Piniella

Més de mig centenar de persones van assistir ahir a la Plana de l'Om de la presentació de les tres obres finalistes al 21è premi Amat-Piniella que, si pandèmia no ho impedeix, lliurarà el guardó el proper 23 de febrer. L'escriptora Imma Cortina va repartir joc entre els tres candidats: Àlvar Valls, amb Entre l'infern i la glòria (Edicions de 1984); Sebastià Alzamora, amb Reis del món (Proa) i, en representació de Joan Francesc Mira, finalista amb Tots els camins, l'editor de Proa Josep Lluch. Tres obres de pes -per volum i per qualitat- d'un català, un balear i un valencià.