L'escriptor cardoní Jordi Santasusagna guanya el Premi Agustí Vehí de novel·la negra

L'escriptor cardoní Jordi Santasusagna (1971) ha recollit aquesta nit el 8è Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana de novel·la negra per la novel·la Porcs, un guardó que convoca cada any l'ajuntament de la localitat del Maresme, l'editorial Alrevés i l'Associació en Negre, en el marc del festival Tiana Negra dedicat a la literatura de gènere policíac i criminal. La recompensa per a l'autor bagenc és la publicació de l'obra a càrrec del segell esmentat, el proper mes de setembre.

El jurat format per Anna Maria Villalonga, directora del Tiana Negra, Àlex Martín Escribà i Lluís Llort va triar l'obra de Santasusagna d'entre les 36 que van respondre a la convocatòria, una xifra molt més alta que en anteriors ocasions. El trio avaluador va destacar que «es tracta d'una novel·la negra rural ambientada en diferents salts temporals, amb molta misèria humana i plena de llegendes de poble», així com «l'excel·lència de la prosa i la fluïdesa de la llengua que ofereix el text guanyador».