Regió7 a Internet: un quart de segle informant a la xarxa

L'any 1996 sonava per la ràdio Wannabe, de les Spice Girls, mentre en un laboratori naixia la Dolly, la primera ovella clonada, i un superordinador, el Deep Blue d'IBM, era capaç de vèncer per primera vegada el rus Garry Kasparov en una partida d'escacs. El món semblava disposat a prémer l'accelerador, animat per l'arribada d'un nou mil·lenni i, enmig de tot aquest panorama de canvi i progrés, Regió7 i la seva empresa editora, Edicions Intercomarcals, també va voler iniciar el seu propi camí digital i van estrenar la seva primera pàgina web. Una aposta pionera i arriscada en aquell moment, que altres mitjans van tardar a fer i que encara ara és ferma.

El salt d'aquest diari a Internet es va presentar en societat l'11 de gener, tres dies després que morís l'expresident francès François Mitterrand i sis abans que la banda terrorista ETA segrestés el funcionari de presons José Antonio Ortega Lara. D'això ja fa exactament 25 anys, un quart de segle. «Avui es presenta la pàgina web amb la qual Regió7 entrarà en la gran xarxa informàtica», anunciava en un article en la seva edició de paper el diari, que anava acompanyat d'una infografia titulada «Què és internet?». Aleshores, la xarxa tenia uns 40 milions d'usuaris al món, dels quals, 160.000 a l'Estat espanyol, on la gran majoria de persones encara no s'havien familiaritzat amb paraules com ciberespai, DNS, hacker o hipertext. Ara, es calcula que a tot el planeta ja són 4.540 milions, gairebé el 60% de la població mundial.

Aquell primer web de Regió7, molt primari i fet amb codi HTML estàtic, es va batejar com a Catalonia News i incloïa algunes notícies del diari i també serveis. «Amb aquest nom volíem insinuar que ens encaminàvem cap a una pàgina informativa, tot i que en aquell moment Internet era més una font de coneixement que per conèixer l'actualitat», explica Josep Camprubí, l'aleshores president del Consell d'Administració d'Edicions Intercomarcals i un dels principals ideòlegs del projecte. Va ser, detalla, «un primer tempteig d'un sistema -la gran xarxa- que els més pessimistes consideraven un entreteniment d'universitaris, però que de seguida es va veure que aniria molt més enllà».

Quan el diari es va plantejar tenir presència al ciberespai, «no hi havia precedents a casa nostra i vam haver de mirar què s'estava fent a l'estranger per inventar un projecte propi», explica Camprubí, qui afegeix que «intentàvem imaginar què podria passar al cap de 2 o 3 anys quan Internet ja s'hagués popularitzat i també, al cap de 5 o 6, quan tots els mitjans ja hi fossin presents». També sorgia un dubte, quin retorn econòmic podria dur aquell esforç.

La posada de llarg del web de Regió7 va tenir lloc a l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa, coincidint també amb la presentació de la primera pàgina de l'Ajuntament, davant d'una representació de personalitats del món econòmic i social de la comarca.

«La incorporació de Regió7 a la xarxa va estar envoltada de l'expectació que en aquells moments suscitava el nom màgic Internet», recorda Gonçal Mazcuñán, director del diari entre el 1981 i el 2006. A mitjan anys 90, afirma, «el món empresarial es deixava seduir i s'interessava pel fenomen digital; arreu s'organitzaven actes informatius sobre la nova eina de treball i els cursos de formació també eren una oferta atractiva en aquells moments».

L'encarregat de presentar el projecte va ser Camprubí. «Va deixar bocabadat l'auditori ple a vessar, amb una demostració pràctica en pantalla gegant del que podia donar de si una connexió a la xarxa: comprar a distància, llegir continguts de diaris, confirmar horaris, consultar la cartellera cinematogràfica, etc.», remarca Mazcuñán.

Els pioners de les pàgines web a la Catalunya Central havien estat mesos abans l'escola de Callús, AUSA i l'escola Joviat. Regió7 s'hi va sumar en arrencar el 1996 per «tibar del carro», diu l'exdirector del diari, que a més d'un web propi també va apostar per ser un altaveu per a tota aquella informació que tingués a veure amb les noves tecnologies. Una mostra n'és, per exemple, la secció Cibernàutica, publicada durant anys.

Per a la mateixa redacció, Internet va suposar un gran repte. Mazcuñán reconeix que canviar les dinàmiques «no va ser fàcil».

De fet, el procés d'adaptació i d'aprenentatge no ha cessat en tots aquests 25 anys i continua al mateix ritme que evoluciona la xarxa. Editorialment es va decidir fer una nova accelerada el 2009 quan es va crear un equip especialitzat en l'àmbit digital, i que ha liderat la transformació de Regió7 per convertir-lo en un mitjà de comunicació multiplataforma capaç d'informar de forma continuada de les 7 del matí a les 12 de la nit, els 7 dies de la setmana. I no només a través del paper o la web, sinó també d'una aplicació mòbil, el correu electrònic, Facebook, Twitter, el Quisoc Digital, Instagram i Telegram.

El lector és al centre de totes les decisions que es prenen amb l'objectiu que pugui accedir a la informació de les nostres comarques i del món en qualsevol moment, a través de l'eina que prefereixi. Un esforç que fa que a dia d'avui Regió7 es mantingui com la capçalera líder a la Catalunya Central, tant pel que fa a producció de continguts com en au- diència: 28.000 lectors en l'edició de paper i 50.000 usuaris diferents en l'edició digital, que no para de créixer. Aquest 2021 el va obrir amb un rècord de 92.000 usuaris en un sol dia el 9 de gener, a les portes del 25è aniversari.