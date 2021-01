L'innovador museu de la bicicleta d'Andorra té segell manresà

Un nou centre comercial, la sala d'urgències pediàtriques d'un hospital privat i la mateixa fe religiosa tenen solucions al seu abast quan busquen incrementar el nombre de consumidors, pa- cients o fidels. El manresà Josep Maria Herms (1971), al capdavant d'un equip transversal de nou persones, és el geni de la llàntia que, des de la capital bagenca, treballa per donar sortida als anhels de clients d'arreu del món. El proper repte és posar dempeus un museu de la bicicleta a Andorra la Vella que «no tindrà res a veure amb un museu clàssic», afirma.

Herms és el fundador i el CEO de Playmedia, una firma nascuda el 2002 a Manresa i que té oficina a Barcelona -al costat de la gaudiniana Casa Vicens-, Westmont (Illinois, Estats Units) i Ciutat de Mèxic. «La nostra feina és agafar les eines del màrqueting per realitzar projectes físics», indica: «Ens contracten perquè en un espai encara hi hagi més visitants o perquè es venguin més productes».

Fa uns quants dies, Herms va signar el contracte pel qual Playmedia es farà càrrec, després de guanyar un concurs públic, del museu de la bicicleta: «Serà un centre innovador que treballarà els sentits i que vol ser proactiu amb els visitants».

El projecte va néixer amb la donació de més de 300 models de bicicleta -d'entre el 1860 i el 1950- que va fer un ciutadà al comú d'Andorra la Vella. L'ens va convocar aleshores un concurs de propostes per donar sortida a un llegat imponent, i Playmedia el va obtenir gràcies a un projecte que «no és un museu sinó un centre de difusió de les virtuts de la bicicleta». És a dir, pedalar com a punt de partida «per parlar de salut, turisme, noves tecnologies...».

Aquesta mirada global al món de la bicicleta es desplegarà pels més de 1.600 m2 d'un edifici situat al costat de la seu del govern local i la instal·lació escultòrica de Jaume Plensa. «Per aconseguir visites ha de ser alguna cosa més que un museu convencional», explica Herms: «Volem que tingui visites, que allò que s'hi exposa canviï cada cert temps, que les persones que hi vagin puguin tenir una actitud proactiva i viure experiències; i també serà un centre on es faran congressos i altres activitats que han de donar-li visibilitat».

Un equipament proactiu

Josep Maria Herms fa servir una metàfora perfecta per definir la seva feina: «Cada projecte és com muntar una òpera», anota, «a mig camí entre l'arquitectura i el màrqueting». El manresà puntualitza que «un museu, un parc temàtic o una cadena de botigues, necessiten disseny, producció i comunicació; nosaltres ens dediquem, sobretot, al disseny dels espais».

Omplir de vida i significat l'edifici buit de dues plantes que fins ara acollia oficines al centre de la capital andorrana és un repte que s'ha de concretar al llarg del 2021. «Tenim un parell de mesos per lliurar el projecte bàsic, aleshores els promotors l'estudiaran durant un mes i nosaltres tindrem dos mesos més per introduir-hi les modificacions que decideixin i elaborar el projecte executiu», apunta Herms: «Aleshores, com a resultat d'una nova licitació, una altra empresa executarà el projecte, sota la nostra direcció».

L'executiu i emprenedor manresà calcula que tot plegat estarà llest a final d'any, i un moment rellevant per donar a conèixer el projecte serà el pas del Tour de França per Andorra de l'11 al 13 de juliol. «La col·lecció és molt interessant, hi ha peces molt bones, però no s'exposaran totes alhora», puntualitza Herms: «Hi ha d'haver una rotació, més o menys cada sis mesos, perquè ens interessa que una mateixa persona hi pugui venir dos o tres cops l'any i no hi trobi sempre el mateix».

Juntament amb aquest llegat de cicles històrics, «es tracta que el centre sigui proactiu, que el visitant faci coses, com ara pujar en bicicleta i fer un recorregut virtual, saber l'esforç que costa pujar un port o córrer enmig d'un pilot professional». L'usuari «també coneixerà els beneficis que per a la salut té la pràctica del ciclisme, descobrirà l'Andorra turística, li explicarem que hi ha materials nous que es fan servir per al ciclisme i després tenen altres aplicacions... Els nostres projectes busquen eines per fer que hi vagi molta gent».

Josep Maria Herms té clar que «no és un museu només per als andorrans, té una clara vocació internacional». La pandèmia ho complica tot, però ja s'està dient que, quan això s'acabi, «hi haurà una desbandada perquè la gent tindrà moltes ganes de fer coses. Per això, ara és un bon moment per tirar endavant projectes com aquest».