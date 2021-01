El treball d'investigació de Ser Catalunya «Barçagate» guanya el VIII Premi Josep Maria Planes

Els periodistes de la Cadena SER Adrià Soldevila, Sergi Escudero i Sique Rodríguez són els guanyadors de la VIII edició del Premi Planes pel treball d'investigació "Barçagate". El febrer de l'any passat el programa "Què t'hi jugues" de Ser Catalunya va revelar que el FC Barcelona tenia contractada una empresa per crear estats d'opinió a les xarxes socials amb un doble objectiu: defensar la gestió de la junta directiva del club i difamar els seus teòrics opositors.

El jurat ha destacat que es tracta d'un treball "rigorós" d'investigació i que amplia el ventall de "formats" del premi, ja que la informació completa, que va donar la volta al món, es va emetre al podcast "La llotja del Què t'hi jugues". Després d'un primer desmentit del club, tal com expliquen els autors de la investigació, la publicació de les proves va provocar un "terratrèmol" al Barça i l'extinció del contracte amb aquesta empresa, l'endemà, per part del president Bartomeu.

El jurat també ha posat de relleu que Josep Maria Planes va ser des de sempre un defensor del món de l'esport i que, per tant, el premi recull aquesta reivindicació.

El premi Josep Maria Planes, que per primera vegada està dotat econòmicament, amb 1.000 €, és convocat per l'Ajuntament de Manresa i la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb l'objectiu de reivindicar el periodisme d'investigació i la figura del periodista manresà Josep Maria Planes (1907-1936).

El jurat ha estat format per l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro; per la periodista i corresponsal del setmanari El siglo a Catalunya, Teresa Carreras; pel vicedegà de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVIC-UCC, Xavier Ginesta; pels periodistes Josep Gifreu i Jordi Finestres; per la guanyadora de l'edició anterior, Tura Soler i per la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo. El president de la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Enric Badia, n'ha estat el secretari.

L'acte de lliurament tindrà lloc diumenge 28 de febrer a les 12 del migdia en un acte a l'Espai de la Plana de l'Om de Manresa.



Els guanyadors de les edicions anteriors del Premi Planes

I edició: El treball Anuari Mèdia.cat dels silencis mediàtics 2011, elaborat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils.



II edició: El documental "Avi, et trauré d'aquí!", dirigit per Montse Armengou i Ricard Belis, i emès pel "Sense ficció", el 19 de març de 2014.



III edició: El periodista lleidatà Felip Solé pel seu documental "Perseguits i salvats- Camins de nit i boira", sobre les expedicions dels jueus durant la II Guerra Mundial.



IV edició: L'equip liderat per la periodista Anna Teixidor pel documental "A la recerca del paradís" sobre el viatge de combatents de l'estat per afegir-se a la Jihad, emès el febrer de 2015 a l'espai "30 Minuts".



V edició: La sèrie de reportatges sobre els casos de pederàstia a diferents escoles religioses dels Maristes de Barcelona, realitzada pels periodistes Guillem Sànchez, Jesús G. Albalat i Maria Jesús Ibáñez, i publicada al diari El Periódico.



VI edició: Els periodistes del diari Ara Xavi Tedó i Laia Vicens pel treball d'investigació publicat en format llibre amb el títol d'"Operació urnes", sobre la xarxa ciutadana que va fer possible l'1-O.



VII edició: La periodista d' El Punt Avui Tura Soler pel conjunt d'articles publicats durant el 2018 sobre el doble crim d'"El misteri de Susqueda". Va ser menció especial els periodistes Albert Martín, Àlex Font, Natàlia Vila i Albert Cadanet pels treballs publicats al diari Ara l'octubre del 2018 sobre la "Guerra econòmica arran de l-O".