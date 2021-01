L'inconformisme s'apodera de CineClub

«Plats subversius». És la definició del menú que proposa CineClub Manresa per al febrer. Casualitat?. Sí, explica Enric Tierz, membre de la junta de l'entitat que, un cop confeccionada la graella del mes que ve, van veure que sense premeditació les pel·lícules tenien un fil comú: títols irreverents, provocadors, inconformistes. Però més enllà d'etiquetes, la intenció és la mateixa: apropar a l'espectadors «estrenes del cinema actual, de qualitat, que no arriben a sales comercials». A més del Documental del Mes, Advocate -un film de Rachel Leah Jones i Philippe Bellaiche que explica la controvertida història de l'advocada jueva Lea Tsemel (Haifa, 1945), especialitzada en la defensa dels drets dels palestins-, l'entitat proposa per a les quatre sessions dels diumenges cinema islandès, francès i polonès, a més de celebrar les festes de la Llum amb la recuperació d'un film llegendari com és Vida en sombras (1948), de Llorenç Llobet-Gràcia, i l'estrena del primer premi Plácido, Confinats, del manresà Enric Roca (vegeu desglossat).

Les sessions de diumenge començaran el 7 de febrer amb una mostra del nou cinema islandès, el thriller introspectiu Un blanco, blanco día, el segon llargmetratge del director Hlynur Palmason, definit com un exquisit drama de secrets i perdó i aplaudit on s'ha pogut veure, com el D'A Film Festival a Filmin; continuarà el 14 de febrer Verano del 85, del francès François Ozon, una suggeridora història d´amor i de mort i de somnis adolescents que va formar part de la secció oficial del festival de Sant Sebastià amb el segell Canes 2020 (on hauria participat si no s'hagués suspès per la covid-19). Un film fàcil d'emmarcar en l'univers Ozon i amb una gran banda sonora. I tancarà el mes, el dia 28 de febrer, la polonesa Corpus Christi, el tercer film de Jan Komasa, que narra l'odissea d'un jove delinqüent que, per capricis del destí, voldrà fer-se capellà. Una mirada irreverent i punyent sobre una societat que, habitualment, no creu en el que predica. Com apunta Tierz, «per a alguns, la millor pel·lícula europea del 2020».

Començant amb bon peu

Amb una seixantena de persones abonades a la programació, que a causa de la pandèmia es confegeix de manera mensual (abans, trimestral) i uns dos-cents socis, CineClub Manresa ha començat l'any amb bon peu. La setmana passada, per exemple, a la projecció d'El Faro van penjar el cartell d'entrades exhaurides, explica Tierz. «És cert que la sala -l'Auditori Plana de l'Om- només pot encabir la meitat de la seva capacitat però estem molt contens de la resposta de la gent. El públic té ganes de cinema i nosaltres encantats que així sigui». El confinament del març va enganxar CineClub el mateix cap de setmana que havia d'estrenar el festival Perifèrics, una mostra de cinema «al marge» dels circuits comercials. Una proposta que, com ahir apuntava Tierz, continua en l'agenda de l'entitat pendent de la pandèmia i que es podria celebrar a final d'any o ja el 2022.

Amb la situació actual, els espectadors han de reservar i comprar les entrades a la web del Kursaal perquè els seients de la Plana estan numerats. L'entitat, diu Tierz, continuarà programant mes a mes: «si el món cultural continua obert, nosaltres també». I amb un avantatge respecte altres manifestacions artístiques: «Les pel·lícules no tenen virus».

4 DE FEBRER: «ADVOCATE»

Israel, 2019. Direcció: Rachel Leah Jones i Philippe Bellaiche. Jueva i advocada, Lea Tsemel és un terratrèmol de l'advocacia a Israel, especialitzada en la defensa de presoners polítics palestins. El Documental del Mes. Plana de l'Om. 20 h. Gratuït.

7 de febrer: «un blanco, blanco Día»

Islàndia, 2019. Direcció i guió: Hlynur Palmason. Intèrprets: Ingvar Eggert Sigurdsson,Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær Guðnason. El vidu Ingimundur comença a sospitar una infidelitat per part de la seva esposa mostra. Plana de l'Om. 18.30 h. 5 ¤

14 de febrer: «verano del 85»

França, 2020. Direcció i guió: François Ozon. Intèrprets: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Melvil Poupaud. L'Alexis, a punt de fer 16 anys, gairebé s'ofega en bolcar el seu vaixell. El David, de 18 anys, el salva heroicament. Plana de l'Om. 18.30 h. 5 ¤

28 de febrer: «Corpus Christi»

Polònia, 2019. Direcció: Jan Komasa. Guió: Mateusz Pacewicz. Intèrprets: Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna. Daniel experimenta una transformació espiritual mentre viu en un Centre de Detenció Juvenil. Vol ser sacerdot. Plana de l'Om. 18.30 h. 5 ¤

Per celebrar la Manresa cinematogràfica que aquest 2021 commemorarà el 60è aniversari del rodatge del film Plácido i els 125 anys de cinema a la ciutat, CineClub ha programat una sessió especial que coincidirà amb el dia de la Llum, diumenge 21 de febrer, i que donarà el tret de sortida a una programació que, des de l'entitat, «mirarà de recuperar pel·lícules que parlin de cinema». Amb la possibilitat, també, de buscar films en 35mm i oferir projeccions al Teatre Conservatori.

Així, el dia 21 de febrer es projectarà la singular Vida en sombras, rodada el 1948 pel realitzador i empresari Llorenç Llobet-Gràcia (Sabadell, 1911). Un film -i un director- que va viure un periple: impossibilitat de continuar el rodatge per manca de pressupost (la pròpia família del director va aportar els diners), problemes amb la censura que van fer que no s'estrenés fins el 1953 en cinemes de segona categoria, pèrdua de negatius originals... Passarien dècades fins a ser reivindicada i considerada un títol fonamental de la cinematgrafia espanyola. Es va reestrenar el 1983. Interpretada per Fernando Fernán Gómez, María Dolores Pradera, Félix de Pomés i Isabel de Pomés, el film és un retrat entranyable d'un home enamorat del cinema que neix sota l'ombra dels Lumière i ressuscita gràcies a Hitchcock. En aquesta mateixa sessió es projectarà el curt Confinats, amb guió i direcció d'Enric Roca (Manresa, 1957), que va guanyar el primer Premi Plácido 2020, inclòs en els Lacetània. Un documental gravat en pandèmia en el qual convergeixen imatges recollides per més de 30 càmeres, operadors ocasionals sense formació ni experiència cinematogràfica, que van utilitzar els telèfons mòbils per capturar la vida externa que veien des del seu confinament.

€Vida en sombras i Confinats: 21 de febrer, 18.30 h. 4 ¤