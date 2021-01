Rosa Solano reflexiona sobre el gravat al Casino de Manresa

L'artista Rosa Solano (Manresa, 1968) protagonitza l'exposició Gravori + O que s'inaugura aquest divendres, 29 de gener, i estarà oberta a la sala gran d'exposicions del Centre Cultura El Casino de Manresa fins al 14 de març. Guanyadora del Concurs d'Artistes Manresans del 2019, Solano combina en aquest projecte el gravat considerat com una peça única i els objectes que els acompanyen. La visita és lliure, cada dia de 17.30 a 20.30 h excepte els dilluns.

Gravori + O es conceb com un assaig expositiu. Tal i com explica Solano, «els gravats posen de manifest un treball experimental i em permeten conèixer més matisos de la dimensió artística del meu treball i del meu univers simbòlic. Hi ha taques arquitectòniques que a vegades s'aproximen a l'abstracció, també hi ha color, rastre, incisions, gestos, marques i òxid, però és el pensament el que resideix en el procés de treball».

Sobre el seu treball, Solano afegeix que «la meva relació amb els objectes em crea la possibilitat de reflexionar sobre el sentit de la seva existència, tant en el terreny plàstic com en el terreny existencial. És aquesta relació un dels motius pels quals intento captar la seva essència i plasmar-la sobre el paper». A més, explica l'artista, «els gravats i els objectes generen iròniques i complexes associacions conceptuals. El meu procés és personal, de recuperació, de recerca, d'arribar a la memòria a través dels objectes».

Solano farà una visita guiada a l'exposició el divendres 12 de febrer. Per prendre-hi part, de forma totalment gratuïta, cal apuntar-se al telèfon 93 872 01 71 o bé al correu centreculturalajmanresa.cat.



El gravat com a experiència

Rosa Solano viu i treballa a Barcelona i, amb la seva pintura, ha participat en mostres individuals i col·lectives tant a l'estat espanyol com en d'altres punts del planeta (Marsella, Burdeus, Niça, París, Istres, Rio de Janeiro, Montevideo, Nova York i la Xina). Així mateix, la seva obra s'ha fet servir per a produccions com la sèrie Dinamita, d'El Tricicle, i la pel·lícula Suspicious mind.

En els darrers temps, Solano ha incidit en el tema del gravat per tractar qüestions com la natura i el reciclatge. A partir d'aquí, ha batejat amb el nom de Gravori l'experiència personal del gravat original. La manresana duu a terme el seu treball al Taller 46, amb l'assessorament de Virgili Barberà.