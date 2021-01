Concerts bombolla per esquivar el coronavirus, la idea de la banda The Flaming Lips

La pandèmia del coronavirus ha frenat en sec la celebració de concerts i altres esdeveniments culturals i musicals. El sector de la cultura esquiva com pot aquesta difícil situació. I en algun cas recorre a propostes imaginatives, com el concert bombolla. És la solució que la banda de rock The Flaming Lips ha trobat per celebrar un concert segur davant la covid. Cada membre de la banda i cada espectador van poder gaudir del concert des de la seva pròpia bombolla de plàstic inflable amb total seguretat. Amb el lema «que et bombin, covid-19», els dos concerts es van celebrar sense contratemps.

Space Bubble'

'Space Bubble'Aquesta ha sigut una experiència pilot que la banda nord-americana ha posat en pràctica per poder celebrar dos concerts a Oklahoma City. Així ha nascut l'espectacle Space Bubble (Bombolla espacial).

Per portar-lo a la pràctica, es van disposar un centenar de grans pilotes amb capacitat cada una per a tres persones convivents. Cada bombolla estava equipada amb un altaveu per escoltar bé el concert, una ampolla d'aigua, un ventilador amb piles i una tovallola. L'oxigen disponible dins de la bola estava pensat per durar una hora i deu minuts, aproximadament. La mascareta era obligatòria per a tots els assistents mentre estaven fora de la bombolla, però a dins se la podien treure.

A més, els assistents podien trobar a l'interior de les bombolles cartells amb diferents missatges per transmetre necessitats. Així, hi havia cartells on deia «he de fer pipí» o «fa calor aquí». D'aquesta manera, els encarregats de supervisar el correcte funcionament del concert podien acudir i assistir als espectadors de l'interior. Aquests encarregats anaven totalment equipats amb epis, ajudaven els assistents a entrar a la seva bombolla i es mantenien pendents de les seves necessitats durant el concert.

Prèviament a l'inici del concert, es va projectar un vídeo amb les instruccions.



La impressió de la banda

Segons una entrevista a la BBC de Wayne Coyne, líder de la banda, «no només és un concert més... formes part d'aquesta cosa que no s'havia fet mai abans... Estan molt disposats a fer una cosa diferent». «Crec que tenim sort que els fans de The Flaming Lips siguin així... aventurers», ha declarat Coyne.

La iniciativa ha sigut un èxit total. No se sap si altres artistes decidiran aplicar-la en els seus concerts, però la banda The Flaming Lips ha assegurat que tornarà a posar-la en pràctica.