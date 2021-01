Els autors 'negres' ensenyen la seva ànima en els retrats

La mirada neta i juganera de la fotògrafa Ana Portnoy ocupa les parets de la sala d'exposicions de la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, que un cop més ha muntat el manresà Joaquim Noguero dins de la BCNegra. La mostra està oberta en l'horari habitual del centre fins al proper 23 de març.

«L'Ana era amiga i companya de viatge del festival i dels autors», explica Quim Noguero sobre una retratista que va néixer el 1950 a Buenos Aires i va arribar el 1977 a Barcelona fugint de la dictadura argentina. «Les seves imatges eren realistes, compromeses i crítiques», afegeix el comissari del projecte.

Un càncer va llevar la vida de la fotògrafa el passat 29 de maig i la BCNegra li ret homenatge amb una exposició en que es dona testimoni de la capacitat de Portnoy per al retrat. Enamorada de Barcelona i del mar, en els primers anys a la ciutat va aprendre d'autors com Humberto Rivas, Elena Schlesinger i Carlos Bosch. El 1985 va fotografiar infants per a la Enciclopedia práctica de la psicologia dirigida per Joan Corberlla, i tres anys després va guanyar el Premi Xavier Fàbregas amb unes imatges del clown Rogelio Rivel.

«Els retrats de l'Ana tenien una marca de fàbrica: fons desenfocats, llum natural sense fer ombres, un efecte de franquesa, com si transparentés el que hi ha darrere la màscara i sortís el nen que tots duem a dins», comenta Noguero. A Directe als ulls. Retrat(s) d'Ana Portnoy, s'hi exhibeixen retrats d'autors com Petros Márkaris, Donna Leon, Andrea Camilleri, Dolores Redondo, Rosa Ribas, Lorenzo Silva i Yasmina Khadra, entre d'altres.

Segons explica el manresà, Portnoy «va començar a fotografiar escriptors a la llibreria Negra y criminal, de Barcelona, que freqüentava perquè li agradava llegir novel·la negra. Ja que corria per allà, la llibretera Montse Clavé la va convidar a fer fotos als autors». El 2014, va exposar algunes de les imatges en el marc del festival a la mostra Un disparo al autor. Sis anys després, l'exposició a la biblioteca ret homenatge a la seva dedicació al gènere.