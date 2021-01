El teatre infantil es fa fort davant la covid

La covid ha frenat la vida social i ha fet reduir el ventall d'activitats per a adults i infants. En l'àmbit cultural, però, els teatres mantenen l'oferta i els espectacles infantils sedueixen el públic familiar.

A Manresa, el cicle d'Imagina't ha exhaurit les entrades dels darrers espectacles que s'han programat, amb capacitat reduïda al 50% i amb totes les mesures anticontagi preceptives (venda anticipada, grups bombolla, distància, mascareta i gel). Blau Cel, Groga Llimona, de la companyia l'Estenedor, va esgotar ahir les 85 localitats disponibles a l'Espai Plana de l'Om, on les famílies van poder gaudir d'un espectacle de titelles «molt divertit», comentava la Iona, un cop acabada la funció. També la Mar i l'Abril, de 4 anys, explicaven que s'ho havien passat molt bé. Els nens i nenes marxaven contents després d'una hora d'entreteniment, de rialles i d'interacció amb el personatge Pere Pintamones, un adroguer que mentre endreça sabons i lleixiu explica la història de dues famílies que no es poden veure ni en pintura, els Blaus i els Grocs, i que no deixen que els fills juguin junts. Però el Blau Cel i la Groga Llimona són amics, es fan grans i s'enamoren malgrat ser de colors diferents. «És una història antiracista de dues famílies que a tot arreu on la fem té molt bona acceptació», explica David Laín, l'ànima de l'Estenedor, que reconeix que, com a companyia, «la covid ens ha tocat fort. D'una banda, hem perdut les campanyes escolars; i, d'altra banda, la programació d'espectacles és molt més baixa».

Imagina't segueix apostant pels espectacles familiars i fun- cionen molt bé. Segons el coordinador, Joan Vilà, «la cultura és segura, prenem totes les mesures de seguretat sanitàries, i seguim programant teatre perquè les famílies en tenen ganes i responen molt bé». Lamenta que amb el confinament municipal només puguin arribar al públic de Manresa. És el cas de Laia Pintó i els seus fills, que valoren molt positivament poder seguir veient espectacles en directe «en un moment en què tenim poques alternatives d'oci». Virgínia Alarcón i Isabel Espinola coincideixen a destacar que «programar espectacles infantils és molt necessari», i asseguren que «els nens ho esperen amb ganes».

Dissabte que ve, 6 de febrer, es podrà veure Un llençol d'estels, de la companyia Pep López, a 2/4 de 6 de la tarda al teatre Conservatori de Manresa.