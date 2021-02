Els lligams entre Palau Farré i Josep Vilanova

Igualada se suma als actes commemoratius de l'Any Palau Ferré resseguint els vincles que l'artista va tenir amb la capital de l'Anoia. Així, del 3 al 14 de febrer, es podrà visitar a la Sala Municipal d'Exposicions la mostra Josep Vilanova i Palau Ferré. Entre la decoració i l'art, en la qual s'explica que, a través de l'amistat del pintor cubista Maties Palau Ferré amb el decorador igualadí Josep Vilanova, diverses famílies igualadines van decorar les seves cases amb quadres de l'artista, durant les dècades dels seixanta i setanta.

A l'exposició comissariada per l'historiador Francesc Marco-Palau, besnebot de l'artista, hi destaquen fotografies i retalls de diari de l'època, així com una reproducció a gran escala de Paisatge d'Igualada, un oli singular que l'artista va pintar al voltant del 1965 per decorar el saló de banquets de l'hotel Amèrica, i en el qual surten representats alguns dels indrets més característics de la ciutat. La mostra té el suport de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia i del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada.

Decorador, interiorista i dissenyador, Josep Vilanova (Igualada, 1923-2016) va estar vinculat al grup Arts, sorgit a partir del Saló d'Artistes Igualadins dels anys cinquanta, i va endinsar-se en el món del disseny, especialitzant-se en aparadorisme i interiorisme. Al llarg de la seva trajectòria com a professional del disseny, nombroses cases particulars i establiments comercials d'Igualada han dut el seu segell, a més del saló de plens de l'Ajuntament d'Igualada, el teatre del Cercle Mercantil i la façana de Cal Roure. L'any 2016 els Premis Ciutat d'Igualada van reconèixer pòstumament la seva contribució a la cultura igualadina.